Dax stemmt sich gegen den Abverkauf

Allianz nach Zahlen gesucht – die nächsten Kursziele 13.05.2026, 13:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax stemmt sich gegen den Abverkauf: Allianz nach Zahlen gesucht – die nächsten Kursziele
© www.allianz.com
Der Dax stemmt sich gegen einen drohenden Abverkauf. Die gestern veröffentlichten US-Verbraucherpreise setzten dem deutschen Leitindex zu, fielen sie doch höher aus, als im Vorfeld erwartet wurde. Insbesondere der Anstieg in der Kernrate sorgte für lange Gesichter an den Aktienmärkten. Mit den US-Erzeugerpreisen für April werden heute weitere eminent wichtige Daten erwarten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 373,35 EUR +1,19 % Baader Bank
DAX 24.098,65 PKT +0,19 % Ariva Indikation

Im Vorfeld der Veröffentlichung unternimmt der Dax den Versuch, sich von der Marke von 24.000 Punkten zu lösen. Noch befindet sich der Index jedoch in unmittelbarer Reichweite. Für die leicht positive Stimmung im Dax sorgten nicht zuletzt die zahlreichen Quartalsberichte. Es war nicht alles Gold, was da glänzte, doch unterm Strich konnte man mit den Ergebnissen durchaus zufrieden sein. Positiv herauszuheben sind die Quartalsberichte der Deutschen Telekom und der Allianz.  

Allianz mit starken Zahlen für das 1. Quartal 2026

Die Allianz lieferte einmal mehr exzellente Zahlen und ließ auch im 1. Quartal 2026 nichts anbrennen. Schauen wir uns die Zahlen einmal im Detail an. Die Allianz gab das Geschäftsvolumen im 1. Quartal 2026 mit 53,0 Mrd. Euro an. Damit verzeichnete der Versicherungskonzern einen Anstieg des Geschäftsvolumens gegenüber dem Vergleichsquartal 2025 in Höhe von starken 3,5 Prozent. Überzeugen konnte der Versicherungskonzern zudem beim operativen Ergebnis. Dieses wurde mit 4,517 Mrd. Euro veröffentlicht. Das überraschend deutliche Plus von 6,6 Prozent wusste zu gefallen. Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner wurde mit 3,785 Mrd. Euro veröffentlicht. Das ist ein satter Anstieg gegenüber dem 1. Quartal 2025 von 48 Prozent. Das EPS stieg entsprechend auf 9,96 Euro.

Allianz Aktienchart

Im Rahmen der Quartalszahlenveröffentlichung bestätigte die Allianz noch einmal ihr Jahresziel und erwartet für 2026 unverändert ein operatives Ergebnis in Höhe von 17,4 Mrd. Euro +/- 1 Mrd. Euro.

Chartcheck – Kursfeuerwerk bleibt aus

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) reagierte zwar positiv auf die Zahlen, doch ein Kursfeuerwerk blieb zunächst aus. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für die Allianz-Aktie klar definiert: Sie muss über die Zone 395 Euro / 400 Euro, um sich aus der Konsolidierung zu befreien. Gleichzeitig gilt es, Rücksetzer unter die 365 Euro zu vermeiden.

Aktuelle Analystenstimmen

Nach der Zahlenveröffentlichung bestätigten die Analysten der kanadischen RBC ihr Votum „sector perform“ und das Kursziel von 400 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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