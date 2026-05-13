Deutsche Telekom mit Zahlen

Startet die Aktie nun endlich die ersehnte Erholung? 13.05.2026, 10:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Telekom mit Zahlen: Startet die Aktie nun endlich die ersehnte Erholung?
© 2026 Deutsche Telekom AG / Deutsche Telekom Zentrale
Und weiter geht’s mit den Quartalsberichten. Mit der Deutschen Telekom legte am heutigen Mittwoch (13. Mai) ein eminent wichtiger Dax-Vertreter frische Ergebnisse vor. Entsprechend groß war die Anspannung im Vorfeld. Nun sind die Ergebnisse da. Und sie wussten durchaus zu gefallen.
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Deutsche Telekom 28,32 EUR +2,33 % Baader Bank

Deutsche Telekom – Starke Zahlen für das 1. Quartal 2026

Schauen wir uns einmal die aktuellen Zahlen genauer an. Die Deutsche Telekom vermeldete einen Umsatz in Höhe von 29,870 Mrd. Euro. Im Vergleich zum 1. Quartal 2025 mit 29,755 Mrd. Euro ist das ein marginales Plus von 0,4 Prozent, aber immerhin ein Plus. Dieses Mal profitierte der Telekommunikationskonzern unter anderem von einer robusten Entwicklung auf dem deutschen Markt (Umsatz hier +1,9 Prozent), während das US-Geschäft mit -0,3 Prozent ein wenig schwächelte. 

Die Deutsche Telekom veröffentlichte für das 1. Quartal 2026 zudem ein bereinigtes EBITDA AL (bereinigtes EBITDA um Leasingkosten angepasst) in Höhe von 11,521 Mrd. Euro, nach 11,297 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025. Der bereinigte Konzernüberschuss nach Minderheiten wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 2,601 Mrd. Euro angegeben, nach 2,442 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Der free cash flow AL blieb im aktuellen Berichtszeitraum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal mit 5,687 Mrd. Euro, nach 5,650 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025, nahezu stabil.

Die Deutsche Telekom passte ihre Prognose für das Gesamtjahr 2026 leicht nach oben an und erwartet nunmehr ein bereinigtes EBITDA AL in Höhe von rund 47,5 Mrd. Euro, zuvor ging man von 47,4 Mrd. Euro aus. 

Deutsche Telekom Aktienchart

Was macht die Aktie?

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen legte die Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) leicht zu. Angesichts der zurückliegenden Korrektur dürfte sich der eine oder andere Marktakteur eine etwas kräftigere Erholung erwartet haben, doch was nicht ist, kann ja noch werden. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Vorstoß auf der Oberseite eminent wichtig, steht doch die Aktie ziemlich unter Druck. Seit Tagen steht die markante Unterstützungszone 28 Euro / 26 Euro im Fokus. Diese erlangte nicht zuletzt Ende 2025 / Anfang 2026 eine hohe Relevanz. Sie diente damals zudem als Basis für den letzten Erholungsversuch in Richtung 34 Euro.

Kurzum: Auf der Unterseite darf es nicht unter die 26 Euro gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig werden. Auf der Oberseite würde ein Vorstoß über die 28 Euro erste Entlastung bringen. Wichtig wäre jedoch die Rückkehr über die 30 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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