Tagesvorschau 13. Mai

Allianz, Siemens, Telekom: Heute entscheidet sich der DAX-Quartalstrend 12.05.2026, 13:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tagesvorschau 13. Mai: Allianz, Siemens, Telekom: Heute entscheidet sich der DAX-Quartalstrend
© BN
Sechs DAX-Riesen, ein Tag, eine Bilanzflut – heute geht es für Anleger um alles oder nichts.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Zurich Insurance Group 590,90 EUR -0,79 % Lang & Schwarz
Holcim 82,83 EUR +0,98 % Lang & Schwarz
BMW 80,68 EUR -0,10 % Lang & Schwarz
Deutsche Telekom 27,51 EUR -0,16 % Lang & Schwarz
Deutsche Boerse 249,15 EUR +0,77 % Lang & Schwarz
Heidelberg Materials 187,73 EUR +2,09 % Lang & Schwarz
Merck 113,25 EUR +0,55 % Lang & Schwarz
RWE 59,04 EUR -0,44 % Lang & Schwarz
SAP 142,15 EUR -1,41 % Quotrix Düsseldorf
Siemens 265,80 EUR -0,78 % Lang & Schwarz
Allianz 367,60 EUR -0,70 % TTMzero RT
E.ON 18,16 EUR -0,44 % Baader Bank
Talanx 105,30 EUR -0,85 % Lang & Schwarz
SoftBank Group 31,90 EUR -0,38 % Lang & Schwarz
ABN AMRO Bank 29,27 EUR -1,89 % Baader Bank
Advanced Micro Devices 379,28 EUR -2,44 % Baader Bank
Alibaba Group 116,50 EUR +0,09 % Lang & Schwarz
Cisco Systems 84,86 EUR +1,07 % TTMzero RT
Intel 104,89 EUR -4,03 % Baader Bank

Der Mittwoch wird zum Schlüsseltag dieser Bilanzsaison: Mit Allianz, Deutsche Telekom, Siemens, Merck KGaA, Eon und RWE öffnen gleich sechs DAX-Schwergewichte parallel ihre Q1-Bücher – ein Kraftakt, der selbst erfahrene Investoren auf die Probe stellt. International liefern Zurich Insurance, Adecco und nach Börsenschluss Alibaba sowie Cisco zusätzlichen Zündstoff. Auf den Hauptversammlungen von BMW, Heidelberg Materials und der Deutschen Börse stellen sich die Vorstände den Aktionären, während US-Erzeugerpreise, der finale Eurozonen-CPI und der IEA-Ölmarktbericht das Konjunkturbild schärfen. Wer in dieser Woche nur einen Tag im Blick behält, sollte den 13. Mai wählen.

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Zahlen
06:55 DEU: Bertrandt AG, Q1-Zahlen und Capital Market Day
07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (9.30 Pk)
07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Init, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen
07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Halbjahreszahlen
07:00 AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen
07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen
07:30 DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen
07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Tonies, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Dermapharm, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Tonies, Q1-Zahlen
07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen
07:30 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen und HV (10.00 Uhr)
08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen
08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen
08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen
08:00 LUX: RTL, Q1-Zahlen
08:30 DEU: Bertelsmann, Q1-Zahlen
08:30 JPN: Softbank, Jahreszahlen
09:00 CHE: Holcim, Hauptversammlung
09:25 JPN: Nissan Motor, Jahreszahlen
10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung
10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung
10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung
10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung
10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung
10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung
10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung
10:00 DEU: Aumovio, Hauptversammlung
10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung
11:00 DEU: Birkenstock, Q2-Zahlen
11:30 CHE: Temenos Group, Hauptversammlung
11:30 CHN: Alibaba, Jahreszahlen und Q1-Zahlen
12:00 ESP: Repsol, Hauptversammlung
18:00 USA: AMD, Hauptversammlung
18:00 USA: Intel, Hauptversammlung
22:30 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Einhell, Q1-Zahlen
NLD: Mediaforeurope (MFE), Q1-Zahlen
DEU: SAP-SAPPHIRE, Finanzanalystenkonferenz in Orlando, Florida

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 3/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/26
07:00 FIN: Verbraucherpreise 4/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 4/26
08:00 ROU: BIP Q1/26 (vorab)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Industrieproduktion 3/26
12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
14:30 USA: Erzeugerpreise 4/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

FRA: Internationale Energieagentur (IEA) legt Ölmarkt-Bericht für Mai vor
10:00 DEU: Sitzung Wirtschaftsausschuss mit Bericht der Bundesbank zum digitalen Euro, Kiel
10:00 DEU: Entscheidung im Verfahren zur «Milka»-Schokoladentafel, Bremen
CYP: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten, Nikosia

 

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Weitere Finanztermine bis zum 8. Mai 2026 finden Sie hier.

Unser Handelskalender zeigt alle Börsenöffnungszeiten rund um die Feiertage auf einen Blick.

Bn-Redaktion/mt
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