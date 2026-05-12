Allianz überrascht

Milliardenauszahlung an Aktionäre 12.05.2026, 13:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mann zählt Geld
© Symbolbild von Towfiqu barbhuiya auf Unsplash
Die Allianz zahlt ihren Aktionären eine Rekorddividende von 17,10 Euro je Aktie und treibt gleichzeitig ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm voran. Trotz eines schwierigen Marktumfelds profitiert der Versicherungskonzern von starken Branchenergebnissen und einem operativen Rekordgewinn. Anleger blicken nun gespannt auf die kommenden Quartalszahlen, insbesondere mit Blick auf steigende Risiken im Kreditversicherungsgeschäft.
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Milliarden für Aktionäre – Allianz setzt auf Ausschüttungen und Rückkäufe

Bei der Allianz steht heute die Auszahlung einer Rekorddividende im Fokus. Der Versicherungskonzern überweist seinen Aktionären 17,10 Euro je Aktie und setzt damit seine aktionärsfreundliche Kapitalpolitik fort. Der entsprechende Dividendenabschlag wurde bereits in der vergangenen Woche an der Börse verarbeitet.

Zusätzlich treibt der DAX-Konzern sein laufendes Aktienrückkaufprogramm voran. Bis Ende 2026 will die Allianz eigene Aktien im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro erwerben. Damit unterstreicht das Management den Anspruch, überschüssiges Kapital konsequent an die Anteilseigner zurückzuführen.


An der Börse reagiert die Aktie auf den Zahltag bislang vergleichsweise ruhig. Das Papier notiert aktuell bei 369,40 Euro und liegt damit nahezu exakt auf Höhe der viel beachteten 200-Tage-Linie. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein moderates Minus von rund fünf Prozent zu Buche.

Versicherungsbranche liefert starke Ergebnisse

Rückenwind erhält die Allianz derzeit aus dem gesamten europäischen Versicherungssektor. Die Munich Re präsentierte zum Wochenstart starke Quartalszahlen und steigerte ihren Überschuss um 57 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Gleichzeitig bestätigte der Rückversicherer seine Jahresziele.

Auch die Hannover Rück sorgte mit einer höheren Ausschüttung für positive Signale. Die Aktionäre erhalten künftig eine Dividende von 12,50 Euro je Anteilsschein. Die robuste Entwicklung der Branche stärkt auch das Vertrauen in die Allianz, die im vergangenen Geschäftsjahr ein operatives Rekordergebnis erzielt hatte.

Damals erwirtschaftete der Münchener Versicherungskonzern einen operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro. Vor allem das stabile Versicherungsgeschäft sowie solide Kapitalerträge hatten die Ergebnisse getragen.

Kreditversicherung rückt zunehmend in den Fokus

Trotz der starken Branchentrends bleibt das Umfeld für Versicherer nicht frei von Risiken. Geopolitische Spannungen und eine schwächere Konjunktur sorgen aktuell für Zurückhaltung an den europäischen Aktienmärkten. Der DAX bewegt sich mit rund 24.350 Punkten nur wenig verändert.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Allianz-Tochter Allianz Trade. Die zunehmende Zahl von Firmeninsolvenzen könnte das Geschäft mit Kreditversicherungen belasten. In wirtschaftlich schwächeren Phasen steigen typischerweise die Schadensfälle, was sich direkt auf die Profitabilität des Segments auswirken kann.

Für Vorstandschef Oliver Bäte, dessen Vertrag bis 2028 läuft, dürfte die Entwicklung im Kreditversicherungsgeschäft daher ein wichtiger Schwerpunkt bleiben. Anleger richten ihren Blick nun vor allem auf die anstehenden Quartalszahlen.

Am Mittwochmorgen veröffentlicht die Allianz ihre detaillierten Ergebnisse für das erste Quartal. Die Zahlen dürften zeigen, wie stark die steigenden Insolvenzrisiken bereits auf die Bilanz durchschlagen und ob der Konzern seinen profitablen Kurs trotz des schwierigeren Umfelds fortsetzen kann.

Bn-Redaktion/aw
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