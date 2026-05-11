Plug Power +12%

Kurssprung, aber weiter weit vom alten Niveau entfernt 11.05.2026, 16:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Plug Power
© Bild von Plug Power
Die Aktie von Plug Power legt heute deutlich zu und sorgt damit erneut für Bewegung im Wasserstoffsektor. Der starke Tagesanstieg hebt das Papier klar hervor, ändert jedoch wenig am langfristigen Gesamtbild. Trotz der aktuellen Dynamik bleibt die Aktie weit unter früheren Höchstständen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Plug Power 2,998 EUR +12,68 % Baader Bank

Deutlicher Sprung im Handel

Im heutigen Börsenverlauf zeigt sich Plug Power sehr fest und verzeichnet einen spürbaren Anstieg. Der Kurs bewegt sich damit wieder näher an die Marke von drei Euro heran. Die deutliche Tagesbewegung unterstreicht die weiterhin hohe Schwankungsintensität des Titels.

Erholung, aber kein langfristiger Trendbruch

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet konnte sich die Aktie zwar deutlich von früheren Tiefständen lösen. Besonders im Jahresvergleich fällt die Erholung kräftig aus. Dennoch bleibt der Abstand zu früheren Hochphasen groß, was die Bewegung eher als technische Gegenreaktion denn als stabilen Trend erscheinen lässt.

Wasserstoff bleibt Hoffnungsträger

Die jüngste Kursentwicklung wird weiterhin stark von der Fantasie rund um Wasserstoff getragen. Im Zuge der Energiewende und eines steigenden Energiebedarfs rückt das Thema erneut stärker in den Fokus. Gleichzeitig bleibt der Markt stark abhängig von politischen Entscheidungen und Förderprogrammen, die für die Wirtschaftlichkeit entscheidend sind.

Operative Lage weiter angespannt

Im Kerngeschäft bleibt die Situation herausfordernd. Zwar gab es zuletzt vereinzelt Fortschritte bei der Ergebnisentwicklung, insgesamt steht das Unternehmen jedoch weiter unter Druck. Die hohen Kosten in der Produktion von Wasserstoff bleiben ein zentraler Belastungsfaktor.

Neue Strategie im Blick der Anleger

Besonderes Augenmerk gilt der neuen Unternehmensführung, die auf Effizienz und Kostendisziplin setzt. Ziel ist es, die Profitabilität schrittweise zu verbessern und das Geschäftsmodell zu stabilisieren. Ob diese Maßnahmen greifen, wird sich erst in den kommenden Quartalen zeigen.

Fazit: Bewegung ja, Klarheit nein

Trotz des heutigen Kurssprungs bleibt Plug Power ein stark schwankender Wert mit vielen offenen Fragen. Plug Power profitiert zwar von Zukunftshoffnungen im Wasserstoffmarkt, steht aber weiterhin vor strukturellen Herausforderungen im operativen Geschäft.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MN75PL
Ask: 0,41
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN75PL. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Angriff auf Nvidia: Warum plötzlich Alphabet die Nase vorn hat Hauptdiskussion
3 WDH/ROUNDUP/Merz: Deutschland wird bis 2035 grundlegend anders Hauptdiskussion
4 Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Trump will 'weit mehr' als 5.000 Soldaten abziehen Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
7 1,6 Millionen Syrer zurückgekehrt - nur wenige aus Deutschland Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Aktie verliert über 5 %: GEA Zahlen solide – doch dieser Punkt …

16:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kursrutsch nach Zahlen: Warum Rheinmetall-Anleger jetzt nervös …

16:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TKMS nach Zahlen: Und die nächste Rüstungsaktie kippt nach unten

14:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Google greift nach der Krone: Analysten sehen riesiges Potenzial

14:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Drohnenalarm in Deutschland: Rheinmetall startet neue Offensive

13:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF: Aktie scheitert krachend. Droht nun ein Kursdebakel?

13:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

20 Prozent Crash: Nel ASA verliert wieder an Tempo

12:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vestas nach Zahlen: Bläst die Aktie nun doch noch zum Sturm auf die…

11:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer