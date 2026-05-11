Google greift nach der Krone

Analysten sehen riesiges Potenzial 11.05.2026, 14:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Google-Search
© Bild von Bastian Riccardi auf Pexels
Alphabet steht im Zentrum der nächsten Phase des KI-Booms. Anleger bewerten den Google Konzern inzwischen nicht mehr nur als Suchmaschinenriesen, sondern zunehmend als umfassenden KI Infrastruktur Anbieter. Besonders Cloud Wachstum, eigene KI Chips und die Gemini Plattform sorgen aktuell für neue Fantasie an der Börse.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 334,43 EUR -1,50 % L&S Exchange

Alphabet wird zum KI Schwergewicht

Die Stimmung rund um Alphabet hat sich in den vergangenen Monaten massiv verändert. Noch vor einem Jahr galt die Google Mutter als möglicher Verlierer der KI Revolution. Inzwischen sehen viele Investoren den Konzern als einen der größten Gewinner im globalen KI Rennen. Hintergrund ist die starke Position des Unternehmens in nahezu allen Bereichen des KI Marktes. Alphabet kombiniert Suchmaschine, Cloud Plattform, Werbegeschäft, KI Modelle, Rechenzentren und eigene Chips in einem einzigen Konzern. Genau diese vertikale Integration wird von Analysten zunehmend als entscheidender Wettbewerbsvorteil bewertet. Besonders Gemini AI und die starke Stellung bei YouTube und Android gelten als wichtige Wachstumstreiber.

Milliarden Rennen mit Nvidia

Der Abstand zwischen Alphabet und Nvidia ist zuletzt deutlich geschrumpft. Die Alphabet Aktie legte seit Ende Oktober um 43 Prozent zu, während Nvidia im gleichen Zeitraum lediglich 6,3 Prozent gewann. Zwischenzeitlich erreichte Alphabet eine Marktkapitalisierung von 4,8 Billionen US Dollar. Nvidia lag zuletzt bei 5,2 Billionen US Dollar. Damit rückt ein mögliches Szenario näher, das viele Investoren vor wenigen Monaten noch ausgeschlossen hätten. Alphabet könnte erneut zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufsteigen. Bereits 2016 hatte der Konzern kurzfristig Apple überholt. Heute liegen Apple bei 4,3 Billionen US Dollar und Microsoft bei 3,1 Billionen US Dollar.

Google Cloud wird zum Wachstumsmotor

Besonders dynamisch entwickelt sich aktuell die Cloud Sparte. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von Google Cloud bis 2026 um rund 70 Prozent steigen könnte. Mizuho erhöhte deshalb das Kursziel für Alphabet deutlich von 420 auf 460 US Dollar. Laut Analyst Lloyd Walmsley würden die aktuellen Konsensschätzungen das Gewinnpotenzial der Cloud Sparte weiterhin unterschätzen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach KI Infrastruktur stark an. Unternehmen investieren Milliarden in Rechenzentren, Netzwerke und KI Anwendungen. Alphabet profitiert davon zunehmend über Google Cloud und Gemini AI.

TPUs sorgen für neue Fantasie

Immer stärker rücken auch die hauseigenen TPU Chips in den Mittelpunkt. Diese speziell für KI Anwendungen entwickelten Prozessoren gelten als ernsthafte Alternative zu Nvidia Lösungen. Konzernchef Sundar Pichai kündigte an, dass Google Cloud Kunden die TPU Systeme künftig sogar in eigenen Rechenzentren einsetzen können. Analyst Andrew Boone erwartet allein durch TPU Infrastruktur Umsätze von etwa 3 Milliarden US Dollar im Jahr 2026 und rund 25 Milliarden US Dollar im Jahr 2027. Damit entwickelt sich ein zusätzlicher Milliardenmarkt innerhalb des Konzerns.

Trotz Rallye bleiben Risiken

Trotz der starken Kursentwicklung mahnen einige Analysten inzwischen zur Vorsicht. Nach der KI Rallye seit Herbst 2023 sei die Bewertung deutlich gestiegen. Alphabet wird aktuell mit dem 28 fachen der erwarteten Gewinne bewertet und liegt damit klar über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Zudem bleiben regulatorische Risiken und der harte Wettbewerb im KI Markt zentrale Belastungsfaktoren. Microsoft, Amazon, Meta, OpenAI und Anthropic investieren ebenfalls massiv in KI Infrastruktur und neue Modelle. Dennoch sehen viele Investoren Alphabet weiterhin als eines der stärksten KI Gesamtpakete im Technologiesektor.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
WA3T67
Ask: 2,15
Hebel: 21
mit starkem Hebel
DE000WA3AJE8
Ask: 6,03
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA3T67 WA3AJE. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Angriff auf Nvidia: Warum plötzlich Alphabet die Nase vorn hat Hauptdiskussion
3 WDH/ROUNDUP/Merz: Deutschland wird bis 2035 grundlegend anders Hauptdiskussion
4 Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Trump will 'weit mehr' als 5.000 Soldaten abziehen Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
7 1,6 Millionen Syrer zurückgekehrt - nur wenige aus Deutschland Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Plug Power +12%: Kurssprung, aber weiter weit vom alten Niveau …

16:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktie verliert über 5 %: GEA Zahlen solide – doch dieser Punkt …

16:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kursrutsch nach Zahlen: Warum Rheinmetall-Anleger jetzt nervös …

16:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TKMS nach Zahlen: Und die nächste Rüstungsaktie kippt nach unten

14:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Drohnenalarm in Deutschland: Rheinmetall startet neue Offensive

13:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF: Aktie scheitert krachend. Droht nun ein Kursdebakel?

13:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

20 Prozent Crash: Nel ASA verliert wieder an Tempo

12:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vestas nach Zahlen: Bläst die Aktie nun doch noch zum Sturm auf die…

11:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer