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Aktie scheitert krachend. Droht nun ein Kursdebakel? 11.05.2026, 13:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BASF: Aktie scheitert krachend. Droht nun ein Kursdebakel?
© BASF SE
Die am 30. April präsentierten Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 wurden zunächst wohlwollend vom Markt aufgenommen, konnten den Aktienkurs aber nicht nachhaltig stimulieren. Wir thematisierten die BASF-Zahlen an dieser Stelle im Kommentar vom 01. Mai. Mittlerweile ist etwas Zeit vergangen. Die letzten Handelstage waren für die Aktie durchaus eine Herausforderung. So verpasste die BASF-Aktie den entscheidenden Vorstoß über die 55 Euro.
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BASF - Aktie scheitert krachend. Droht nun ein Kursdebakel?

Die Überschrift hätte auch lauten können „Die Aktie und die Marke von 55 Euro“. Die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) scheiterte in den letzten Tagen diverse Male an dem eminent wichtigen Widerstand von 55 Euro. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 55 Euro würde ein übergeordnetes Kursziel von 70 Euro aktivieren. Dazu kam es bislang nicht, obgleich es diverse vielversprechende Versuche gab.

BASF Aktienchart

Die Ende April veröffentlichten Zahlen für das 1. Quartal 2026 wussten durchaus zu überzeugen. Doch letztendlich kam keine Kaufstimmung auf, die dazu geführt hätte, den Widerstand um 55 Euro aufzubrechen. Die zahlreichen Fehlversuche mahnen zur Vorsicht, nimmt nun doch das Risiko auf der Unterseite zu.

Für die BASF-Aktie muss es kurzfristig darauf ankommen, den Kontakt zu den 55 Euro nicht zu verlieren und so das Momentum zu bewahren. Vor diesem Hintergrund würde ein Rücksetzer unter die 50 Euro bereits eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 48,5 Euro eröffnen. 

Zusammengefasst

In einem schwierigen Umfeld, in dem vor allem der Iran-Krieg immer wieder für Verwerfungen sorgt, ringt die BASF-Aktie um den entscheidenden Vorstoß über die 55 Euro. Vor allem die hohen Ölpreise setzen dem Chemiekonzern zu. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die BASF-Aktie muss über die 55 Euro, um sich den Weg in Richtung 60 Euro oder gar 70 Euro zu bahnen und darf nicht unter die 50 Euro, um nicht Gefahr zu laufen, in eine Korrektur zu stolpern. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research wurden in Bezug auf die BASF-Aktie zuletzt zuversichtlicher. So hoben sie das Kursziel von 55 Euro auf 60 Euro an. Das Votum lautet unverändert „buy“. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bleiben hingegen bei ihrem Votum „underweight“ und dem Kursziel von 40 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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