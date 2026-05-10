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101 Prozent für Anleger

Warum Mutares jetzt ernst macht 10.05.2026, 15:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Handschlag, Hintergrund Geldregen
© Bild von Ralph auf Pixabay
Mutares startet den angekündigten Rückkauf eines Teils seiner ausstehenden Nordic-Anleihe und setzt damit ein wichtiges Signal an Investoren. Die Münchener Beteiligungsgesellschaft verfolgt damit konsequent ihren angekündigten Schuldenabbau. Gleichzeitig bleiben die Wachstumsziele des Unternehmens ambitioniert und rücken die Aktie erneut in den Fokus der Börse.
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Name Aktuell Diff. Börse
mutares 26,15 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Rückkauf startet im Mai

Mutares hat die Details für ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zur variabel verzinslichen Anleihe 2023 bis 2027 veröffentlicht. Das Unternehmen will bis zu 25 Millionen Euro des insgesamt ausstehenden Nominalvolumens von 250 Millionen Euro zurückkaufen. Anleger erhalten dafür 101,00 Prozent des Nennbetrags je Schuldverschreibung sowie zusätzlich aufgelaufene Stückzinsen. Die Annahmefrist beginnt am 11. Mai 2026 und läuft voraussichtlich bis zum 2. Juni 2026 um 16:00 Uhr MESZ. Die Abwicklung soll am oder um den 5. Juni 2026 erfolgen. Die Anleihe mit der ISIN NO0012530965 läuft regulär bis März 2027. Pareto Securities AS übernimmt die Rolle der Abwicklungsstelle.

Schuldenabbau im Mittelpunkt

Der Rückkauf ist Teil einer größeren Strategie zur Reduzierung der Verbindlichkeiten. Mutares hatte angekündigt, die Anleiheschulden von derzeit 385 Millionen Euro bis Ende 2026 auf 250 bis 300 Millionen Euro senken zu wollen. Vorgesehen sind dafür vierteljährliche Rückkäufe von mindestens 25 Millionen Euro ab dem zweiten Quartal 2026. Hintergrund der Maßnahmen war die Gefahr einer möglichen Verletzung wichtiger Bond Covenants. Konkret ging es um das Verhältnis von Konzern-Nettoverschuldung zu Eigenkapital. Die angekündigten Schritte wurden von wesentlichen Investoren am Anleihemarkt positiv aufgenommen und gelten als wichtiger Baustein für die Refinanzierungsfähigkeit des Konzerns.

Wachstum bleibt hoch

Operativ entwickelt sich Mutares weiterhin dynamisch. Für 2025 meldete das Unternehmen einen Konzernumsatz von 6,5 Milliarden Euro und einen Jahresüberschuss der Holding von 130,4 Millionen Euro. Für 2026 erwartet die Gesellschaft Erlöse zwischen 7,9 und 9,1 Milliarden Euro sowie ein Nettoergebnis der Holding von 165 bis 200 Millionen Euro. Zusätzliche Impulse sollen durch die jüngste Kapitalerhöhung kommen. Durch die Ausgabe neuer Aktien flossen dem Unternehmen rund 105 Millionen Euro zu. Mit dem frischen Kapital will Mutares die Expansion in den USA und Asien beschleunigen. Allein in den Vereinigten Staaten sieht die Beteiligungsgesellschaft Akquisitionsmöglichkeiten mit einem Umsatzvolumen von 4,8 Milliarden Euro.

Aktie unter Beobachtung

An der Börse konnte die operative Entwicklung bislang nur teilweise überzeugen. Die Mutares Aktie bewegt sich aktuell im Bereich von 26 Euro und liegt damit weiterhin deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Nach dem Tief bei 23,60 Euro Ende April setzte zuletzt jedoch eine Stabilisierung ein. Zugleich bleibt die Dividende ein wichtiger Faktor für Anleger. Im Sommer steht eine Ausschüttung von 2 Euro je Aktie im Raum. Analysten sehen zusätzlich weiteres Potenzial. So wurde zuletzt ein Kursziel von 49 Euro genannt, was aus heutiger Sicht beinahe einer Verdopplung entsprechen würde.

Vertrauen der Anleger entscheidend

Für die kommenden Monate wird entscheidend sein, ob Mutares die angekündigten Rückkäufe konsequent fortsetzt und die Covenant-Thematik vollständig entschärft. Gelingt dies, könnte sich das Vertrauen am Kapitalmarkt weiter verbessern. Parallel dazu setzt das Unternehmen auf starkes Wachstum. Bis 2030 stellt Mutares ein jährliches Wachstum des Konzernumsatzes und des Jahresüberschusses der Holding von mindestens 25 Prozent pro Jahr in Aussicht. Sollte diese Strategie aufgehen, dürfte die Aktie für Anleger und den deutschen Beteiligungssektor weiter an Bedeutung gewinnen.

Bn-Redaktion/tb
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