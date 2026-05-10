Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Allianz vor den Zahlen unter Druck. Das ist der Grund 10.05.2026, 09:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz vor den Zahlen unter Druck. Das ist der Grund
© Bild: istockphoto.com/JHVEPhoto
Der Dax beendete die letzte Handelswoche oberhalb von 24.000 Punkten. Damit befindet sich der deutsche Leitindex noch immer in einer aus charttechnischer Sicht komfortablen Ausgangslage.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 370,50 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 24.396,01 PKT -0,12 % Ariva Indikation

Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für April führte nicht zu den befürchteten Verwerfungen. Das Thema Konjunktur- und Preisdaten ist aber auch in der anstehenden Handelswoche ein ganz zentrales. Vor allem Preisdaten könnten dabei zum Zünglein an der Waage werden. Am kommenden Dienstag (12. Mai) stehen die eminent wichtigen US-Verbraucherpreise zur Veröffentlichung an. Besondere Aufmerksamkeit dürfte die Kernrate erfahren, die um die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel bereinigt ist. Einen Tag später werden die nicht minder wichtigen US-Erzeugerpreise für April veröffentlicht. Neben Konjunktur- und Preisdaten werden noch wichtigen Quartalsberichte erwartet. Und die Lage im Nahen und Mittleren Osten hat noch nichts von ihrer Brisanz verloren. Somit ist unverändert auch von dieser Seite mit Störfeuern zu rechnen.

Kurzum. Dem Index droht eine weitere turbulente Handelswoche. Aus charttechnischer Sicht sind die Marken von 24.000 Punkten und 25.000 Punkten von Interesse. Über die eine Marke muss der Dax, um für frische Impulse zu sorgen und unter die andere darf der Dax nicht, um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten.

Chartanalyse zur Aktie

Allianz vor den Zahlen unter Druck. Das ist der Grund

Zu den Unternehmen, die in der nächsten Woche Zahlen präsentieren wird, gehört die Allianz. Die Allianz wird am 13. Mai 2026 die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 veröffentlichen. Die Aktie des Versicherungskonzerns sorgte jedoch bereits am Freitag für Erstaunen, als es für sie kräftig nach unten ging. Der Grund ist jedoch schnell benannt. Die Allianz schüttete ihre Dividende für 2025 aus und das waren satte 17,10 Euro.

Im Vorfeld der Zahlen befindet sich die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) in einer ambivalenten charttechnischen Konstellation. Das markante Widerstandscluster im Bereich von 395 Euro thront noch immer über der Aktie. Nach der Dividendenausschüttung hat die Aktie zunächst den Kontakt verloren. Um das Chartbild nicht weiter einzutrüben, sollte es im besten Fall nicht unter die 360 Euro gehen. Die Aufgabe auf der Oberseite ist indes klar definiert: Die Allianz-Aktie muss über die Zone 395 Euro / 400 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 504 Euro. Deutlich pessimistischer sind die Analysten der britischen Investmentbank Barclays. Ihr Votum lautet unverändert „underweight“ und das Kursziel sehen sie bei 350 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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