Dax stolpert ins Wochenende

SAP – Druck will nicht nachlassen. Chart könnte kippen 09.05.2026, 09:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax stolpert ins Wochenende: SAP – Druck will nicht nachlassen. Chart könnte kippen
© Bild: istockphoto.com/Daniela Baumann
Der Dax stolperte mehr oder weniger ins Wochenende. Dass der Index die Handelswoche oberhalb von 24.000 Punkten beenden konnte, ist allerdings positiv zu bewerten. Ein Wochenschluss unterhalb von 24.000 Punkten hätte die charttechnische Lage weiter verschärft. Nachdem der deutsche Leitindex unter der Woche bereits „25.000-Punkte-Luft“ schnuppern konnte, mag der Wochenschluss etwas oberhalb von 24.000 Punkten  zwar etwas enttäuschend sein, doch mehr wäre wohl des Guten zu viel gewesen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 147,03 EUR -0,28 % Lang & Schwarz
DAX 24.396,01 PKT -0,12 % Ariva Indikation

Der US-Arbeitsmarktbericht für April fiel stärker als erwartet aus. Die Zahl der neugeschaffenen Stellen exLandwirtschaft übertraf die Erwartungen deutlich. Im Ergebnis dürfte sich die US-Notenbank zunächst in ihrer Haltung bestärkt fühlen, abwartend zu agieren.

Kurzum. Der US-Arbeitsmarktbericht entfesselte keine Turbulenzen an den Aktienmärkten. Für positive Impulse sorgte er allerdings auch nicht. Vor dem Hintergrund der fragilen Lage im Nahen und Mittleren Osten bleiben die Aktienmärkte angespannt.

Angespannt ist auch die charttechnische Lage der SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP). Die Ende April vom Softwarekonzern vorgelegten Zahlen wurden vom Markt wohlwollend zur Kenntnis genommen. Doch mittlerweile ist die positive Wirkung der Zahlen verflogen. Zudem hängt die Aktie noch immer in ihrer Handelsspanne 140 Euro bis 160 Euro fest. Dass immer wieder die untere Begrenzung von 140 Euro in Bedrängnis gerät, mahnt zur Vorsicht.

Aktienchart

SAP - Druck will nicht nachlassen. Chart könnte kippen

Nach den Zahlen hätte man durchaus einen Befreiungsschlag bzw. einen Ausbruch über die 160 Euro erwarten können. Dieser blieb allerdings aus. Die charttechnische Lage für die Aktie ist durchaus als prekär zu bezeichnen. Die Unterseite steht im Fokus. Je öfter die untere Begrenzung getestet wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es darunter geht und die Aktie damit ein knackiges Verkaufssignal auslöst.

Sollte es für die SAP-Aktie unter die 140 Euro gehen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 120 Euro gerechnet werden. Ein Vorstoß der Aktie über die 160 Euro muss daher das erklärte Ziel sein.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays haben ihr Votum „overweight“ für die SAP-Aktie bestätigt. Das Kursziel sehen die Briten unverändert bei satten 220 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS sind ebenfalls optimistisch. Ihr Votum lautet „buy“. Das Kursziel wird nach wie vor mit 205 Euro angesetzt.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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