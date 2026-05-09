Der Anfang vom Kursdebakel scheint gemacht

Rheinmetall – Aktie verliert den Boden 09.05.2026, 08:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der Anfang vom Kursdebakel scheint gemacht: Rheinmetall – Aktie verliert den Boden
© Bild: istockphoto.com/:Victor Golmer
Dass für die Rheinmetall-Aktie eine ganz heiße Phase beginnen würde, zeichnete sich bereits zuletzt ab. Der markante Unterstützungsbereich um 1.320 Euro / 1.300 Euro stand im Fokus und massiv unter Druck. Die zu Wochenbeginn veröffentlichten Eckdaten zum 1. Quartal 2026 vermochten es nicht, den Optimismus zurückzubringen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.217,60 EUR -0,01 % Lang & Schwarz
DAX 24.396,01 PKT -0,12 % Ariva Indikation

Aus charttechnischer Sicht war die Lage prekär. Entsprechend überschrieben wir die letzte Kommentierung zur Rheinmetall-Aktie an dieser Stelle mit „Rüstungsaktie könnte auf 1.000 Euro fallen, wenn“. Das war am 05. Mai. Mittlerweile ist das „wenn“ Realität geworden, denn die Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) durchbrach die zentrale Unterstützung bei 1.320 Euro / 1.300 Euro. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltete bereits seine befürchtete Wirkung - der Anfang vom Kursdebakel scheint gemacht.

Quartalszahlen verpuffen wirkungslos

Nach den Eckdaten legte Rheinmetall am 07. Mai die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Die veröffentlichten Eckdaten hatten es bereits angekündigt – das Zahlenwerk bot Licht und Schatten. Umsatz, operatives Ergebnis, die operative Ergebnismarge sowie der Auftragsbestand waren bereits durch die Eckdaten bekannt und wurden im Kommentar vom 05. Mai ausführlich thematisiert. Ergänzt werden kann nunmehr der Konzerngewinn von Rheinmetall, der sich nach Steuern auf 130 Mio. Euro belief, nach 102 Mio. Euro im 1. Quartal 2025. Der operative free cash flow aus fortgeführten Aktivitäten fiel mit -285 Mio. Euro deutlich negativ aus und lag unter dem Wert aus dem Vorjahresquartal (Q1 / 2025: 243 Mio. Euro).

Rheinmetall Aktienchartanalyse

JPMorgan zieht der Aktie den Stecker

Weniger die Zahlen als vielmehr ein Analystenkommentar führte am Freitag zu einem massiven Abverkauf in der Aktie. Im Fokus hierbei stand die US-Bank JPMorgan. JPMorgan gehörte lange Zeit in Bezug auf die Rheinmetall-Aktie zu den Optimisten. Mit dem jüngsten Kommentar wurden die US-Amerikaner jedoch vorsichtiger. Die Analysten von JPMorgan kürzten das Kursziel für die Rüstungsaktie kräftig zusammen. JPMorgan nahm das Kursziel von 2.130 Euro auf 1.500 Euro zurück. Das Votum senkten die Analysten von „overweight“ auf „neutral“. Die Neueinstufung sorgte für Aufruhr und dürfte maßgeblich dafür verantwortlich gewesen sein, dass es am Freitag für die Aktie in den Keller ging.

Fazit

Das Verkaufssignal ist da und es könnte die Rheinmetall-Aktie in den nächsten Wochen weiter beschäftigen. Eine Bewegung auf 1.000 Euro ist nicht auszuschließen. Zudem bleibt abzuwarten, ob weitere Analysten dem Beispiel von JPMorgan folgen werden und ihre Kursziele für die Aktie herabsetzen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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