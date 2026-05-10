Deutz mit starken Zahlen

Was macht die Aktie? Die nächsten Kursziele 10.05.2026, 09:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutz mit starken Zahlen: Was macht die Aktie? Die nächsten Kursziele
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Der Hersteller von Motoren und Antriebssystemen präsentierte kürzlich die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026. Wie startete Deutz in das Jahr? Anleger und Investoren waren gespannt. Der Kursanstieg der letzten Tage wies auf einen gewissen Optimismus hin. Die erste Reaktion auf die Zahlen fiel vielversprechend aus. Die Aktie ging zunächst durch die Decke, konnte das hohe Tempo aber nicht halten.
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Name Aktuell Diff. Börse
Deutz 10,88 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Deutz mit Zahlen

Deutz verzeichnete im 1. Quartal 2026 einen Umsatz in Höhe von 530,0 Mio. Euro, nach 489,0 Mio. Euro im 1. Quartal 2025. Das starke Umsatzplus von über 8 Prozent wusste zu gefallen. Das Unternehmen vermeldete das EBITDA vor Sondereffekten mit 58,2 Mio. Euro, nach 45,3 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Deutz gab für den aktuellen Berichtszeitraum ein bereinigtes Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) in Höhe von 37,3 Mio. Euro an, nach 25,6 Mio. Euro im 1. Quartal 2025. Die wichtige EBIT-Rendite (vor Sondereffekten) verbesserte sich deutlich von 5,2 Prozent im 1. Quartal 2025 auf nun 7,0 Prozent. Der free cash flow (vor M&A) ging auf -7,2 Mio. Euro zurück, nach +23,4 Mio. Euro im 1. Quartal 2025. Das Konzernergebnis gab das Unternehmen mit +21,8 Mio. Euro an. Im 1. Quartal 2025 verzeichnete Deutz einen Verlust in Höhe von -10 Mio. Euro. Das EPS verbesserte sich entsprechend von -0,07 Euro auf nunmehr +0,14 Euro.

Große Beachtung fand auch der vermeldete Auftragseingang von 771 Mio. Euro. Dieser lag um 41 Prozent über dem Vergleichswert aus dem 1. Quartal 2025.

Chartanalyse

Jahresziele bestätigt

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung bestätigte Deutz noch einmal die bereits bekannten Jahresziele. Das Unternehmen erwartet für 2026 unverändert einen Umsatz in einer Spanne von 2,3 Mrd. Euro bis 2,5 Mrd. Euro. Die EBIT-Rendite vor Sondereffekten wird zwischen 6,5 Prozent und 8,0 Prozent prognostiziert.

Das macht die Aktie

Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung legte die Deutz-Aktie (WKN: 630500 | ISIN: DE0006305006 | Ticker-Symbol: DEZ) kräftig zu. Diesem Kursanstieg ging eine lehrbuchmäßige Korrektur voraus, drehte die Aktie doch im Bereich der 200-Tage-Linie wieder nach oben ab. Aktuell ringt die Aktie mit dem Widerstandsbereich um 11 Euro. Ein erfolgreicher Vorstoß würde der Aktie die Tür in Richtung des letzten Verlaufshochs bei 12,5 Euro öffnen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 10 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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