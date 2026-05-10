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Katar durchbricht die Blockade

Jetzt bebt der Ölmarkt 10.05.2026, 14:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Öl-Tanker
© Bild von Glenn auf Pixabay
Die Energiebranche blickt gespannt auf die Straße von Hormus. Erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs hat ein LNG-Tanker aus Katar die hochgefährliche Passage wieder erfolgreich durchquert. Gleichzeitig sorgen auffällige Milliardenwetten auf sinkende Ölpreise in den USA für wachsende Spekulationen über mögliches Insiderwissen.
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Öl (WTI) 94,94 USD ±0,00 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 100,53 USD -1,20 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Katar sendet erstes LNG Schiff durch Hormus

Mit der Al Kharaitiyat hat erstmals seit Ende Februar wieder ein LNG-Tanker aus Katar die Straße von Hormus verlassen. Das Schiff passierte die Route entlang der iranischen Küste und befindet sich inzwischen im Golf von Oman. Ziel der Lieferung ist laut Schiffsdaten Pakistan. Für die Energiemärkte hat dieser Schritt enorme Bedeutung. Katar zählt zu den wichtigsten LNG-Produzenten der Welt und steht für fast ein Fünftel der globalen Versorgung. Seit Beginn des Konflikts war der Export faktisch zum Erliegen gekommen. Die Blockade der strategisch wichtigen Wasserstraße hatte weltweit für steigende Gaspreise und Unsicherheit gesorgt. Trotz des erfolgreichen Transits bleibt die Lage angespannt. Noch immer liegen die LNG-Lieferungen weit unter dem früheren Niveau von rund drei Tankern täglich.

Ölmarkt reagiert sofort auf neue Signale

Die Nachricht aus Katar sorgte gemeinsam mit neuen Entwicklungen im Nahen Osten für heftige Ausschläge beim Ölpreis. Brent stieg zuletzt auf 101,85 US-Dollar je Barrel. Der US-Referenzpreis WTI verteuerte sich auf 95,97 US-Dollar. Zwischenzeitlich lagen die Gewinne sogar deutlich höher. Anleger reagieren derzeit extrem sensibel auf jede Nachricht rund um Iran, die USA und die Straße von Hormus. Vor allem mögliche Risiken für die weltweiten Lieferketten treiben die Nervosität an den Märkten. Gleichzeitig setzen viele Investoren weiterhin auf diplomatische Fortschritte und eine mögliche Entspannung im Konflikt. Genau dieses Wechselspiel zwischen Hoffnung und Eskalationsangst sorgt derzeit für die starken Kursschwankungen.

Milliardenwetten alarmieren die Behörden

Parallel dazu geraten auffällige Spekulationen auf fallende Ölpreise zunehmend in den Fokus der Ermittler. Das US-Justizministerium untersucht gemeinsam mit der Commodity Futures Trading Commission mehrere auffällig gut getimte Geschäfte. Insgesamt sollen dabei mehr als 2,6 Milliarden US-Dollar auf sinkende Ölpreise gesetzt worden sein. Besonders brisant wirkt der zeitliche Zusammenhang mit politischen Aussagen von Donald Trump oder neuen Entwicklungen im Iran-Konflikt. Reuters berichtet sogar von bis zu sieben Milliarden US-Dollar an Wetten auf fallende Öl- und Kraftstoffpreise im März und April. Mehrfach folgten kurz nach den Transaktionen überraschende politische Meldungen, die die Ölpreise tatsächlich abstürzen ließen.

Energieaktien bleiben hochsensibel

Die Entwicklungen zeigen, wie stark geopolitische Risiken aktuell die Rohstoffmärkte dominieren. Aktien von Energiekonzernen wie ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, QatarEnergy oder Nakilat bleiben dadurch besonders anfällig für plötzliche Richtungswechsel. Trotz der jüngsten Erholung bleibt die Unsicherheit hoch. Schon neue Zwischenfälle im Persischen Golf könnten Öl- und Gaspreise erneut explosionsartig steigen lassen. Ebenso schnell könnten diplomatische Fortschritte die Preise wieder unter Druck setzen. Damit bleibt der Energiemarkt vorerst ein Spielball geopolitischer Schlagzeilen. Die erfolgreiche LNG-Lieferung aus Katar könnte zwar ein erstes Signal für eine vorsichtige Entspannung sein. Von echter Stabilität ist die Region aber weiterhin weit entfernt.

Bn-Redaktion/tb
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