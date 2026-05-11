Vestas nach Zahlen

Bläst die Aktie nun doch noch zum Sturm auf die 30 Euro? 11.05.2026, 11:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vestas nach Zahlen: Bläst die Aktie nun doch noch zum Sturm auf die 30 Euro?
© Bild von Pexels auf Pixabay
Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer komplexen Konstellation, die zudem großen Interpretationsspielraum bietet. Diejenigen, die sich durch die Zahlenveröffentlichung eine Entscheidung erwartet hatten, werden bislang enttäuscht. Die Aktie konnte die starken Zahlen nicht in einen Kursanstieg ummünzen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 26,09 EUR -0,55 % TTMzero RT

Vestas - Bläst die Aktie nun doch noch zum Sturm auf die 30 Euro?

Die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) steckt noch immer in einer ambivalenten Chartkonstellation fest. Nach unten will die Aktie nicht. Dagegen ist der Weg auf der Oberseite mit dem markanten Widerstandsbereich von 27 Euro verstellt. 

Vestas Aktienchart

Die kürzlich präsentierten Zahlen der Dänen wussten durchaus zu gefallen. Vestas gab den Umsatz im 1. Quartal 2026 mit 3,966 Mrd. Euro an, nach 3,468 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025. Der Umsatzanstieg von 14 Prozent wurde wohlwollend aufgenommen. Das EBITDA vor Sondereffekten wurde im aktuellen Berichtszeitraum mit 400 Mio. Euro vermeldet, nach 242 Mio. Euro im 1. Quartal 2025. Das EBIT vor Sondereffekten veröffentlichte der dänische Windkraftanlagenbauer mit 127 Mio. Euro, nach 14 Mio. Euro im 1. Quartal 2025. Unterm Strich wies Vestas einen Gewinn in Höhe von 70 Mio. Euro aus, nach 5 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. 

Der bereinigte free cash flow fiel mit -533 Mio. Euro deutlich negativ aus und lag zudem unter dem Wert des Vorjahresquartals (-325 Mio. Euro).  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research reagierten auf die Zahlen und hoben das Kursziel für die Vestas-Aktie von 185 Dänische Kronen auf 190 Dänische Kronen (entspricht aktuell 25,43 Euro) an. Das Votum der Analysten lautet unverändert „neutral“. Die Analysten von Bernstein Research bestätigten hingegen ihr Votum „outperform“ und das Kursziel von 195 Dänische Kronen (entspricht aktuell 26,10 Euro).

Fazit – Das macht die Aktie

Der obere Chart verdeutlicht die Brisanz der charttechnischen Konstellation. Der Widerstand um 27 Euro präsentiert sich als große Herausforderung. Ob der Relevanz des Widerstands würde ein Ausbruch über die 27 Euro ein starkes Kaufsignal in Richtung 30 Euro auslösen. Doch so weit ist es noch nicht. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, sollte es nicht unter die 23 Euro gehen. Die zentrale Unterstützung ist bei 20 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Bn-Redaktion/mt
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