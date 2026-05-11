20 Prozent Crash

Nel ASA verliert wieder an Tempo 11.05.2026, 12:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Arbeiter vor Industrietank
© Bild von Marianna Zuzanna auf Pexels
Die Aktie von Nel ASA sorgt erneut für starke Schwankungen an den Börsen. Nach einer kurzen Rallye geriet der Wasserstoffwert zuletzt massiv unter Druck und verlor innerhalb weniger Tage rund 20 Prozent. Anleger blicken nun vor allem auf die schwachen Quartalszahlen, neue Aufträge und die charttechnische Lage.
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Name Aktuell Diff. Börse
NEL ASA 0,2565 EUR -2,29 % Tradegate

Schwache Zahlen belasten die Stimmung

Im ersten Quartal 2026 sank der Umsatz von Nel ASA auf 148 Millionen norwegische Kronen und lag damit deutlich unter den Erwartungen des Marktes. Besonders kritisch fiel der Rückgang beim Auftragseingang aus. Dieser brach um 73 Prozent auf nur noch 85 Millionen Kronen ein. Gleichzeitig reduzierte sich die Liquiditätsposition von zuvor 2,06 Milliarden NOK auf 1,44 Milliarden NOK. Auch unter dem Strich schrieb das Unternehmen weiter Verluste. Der Nettoverlust lag bei 144 Millionen NOK. Positiv wurde allerdings aufgenommen, dass sich das EBITDA auf minus 100 Millionen NOK verbesserte. Das Unternehmen begründet dies vor allem mit einer strikten Kostendisziplin.

Neue Aufträge bringen etwas Hoffnung

Trotz der schwachen Entwicklung konnte Nel ASA zuletzt neue Projekte sichern. Dazu zählt ein Auftrag aus den USA über einen PEM Elektrolyseur im Wert von rund 7 Millionen US Dollar. Zusätzlich erhielt das Unternehmen zwei weitere Kontrakte für containerisierte PEM Systeme sowie Infrastrukturkomponenten für europäische Wasserstofftankstellen. Bis 2027 sollen diese Projekte umgesetzt werden. Auch der Kauf von 100.000 Aktien durch Verwaltungsratschef Arvid Moss wurde am Markt als positives Signal interpretiert. Viele Anleger sehen darin ein Zeichen des Vertrauens in die langfristige Entwicklung des Unternehmens.

Millionen der EU im Fokus

Entscheidend bleibt für Nel ASA jedoch der Ausbau der Produktionskapazitäten. Mit Unterstützung des EU Innovationsfonds über 135 Millionen Euro soll der Standort Herøya auf eine Kapazität von 4 Gigawatt erweitert werden. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen daran, die Kosten pro Kilowatt auf unter 1.450 Dollar zu senken. Dieses Ziel würde einer Halbierung der aktuellen Marktpreise entsprechen. Zudem wurde Anfang Mai eine neue alkalische Plattform eröffnet, die künftig eine zentrale Rolle im Geschäft spielen soll.

Chartbild bleibt angespannt

Aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage dennoch kritisch. Die Aktie befindet sich seit Anfang 2021 in einem langfristigen Abwärtstrend und hat seitdem rund 90 Prozent an Wert verloren. Nach der jüngsten Rallye scheiterte der Kurs erneut an wichtigen Widerständen zwischen 3,45 NOK und 3,66 NOK. Technische Indikatoren wie RSI und Stochastic RSI signalisierten zuletzt einen überkauften Markt. Analysten sehen daher das Risiko weiterer Gewinnmitnahmen. Wichtige Unterstützungen liegen nun zwischen 2,76 NOK und 2,99 NOK. Sollte dieser Bereich nicht halten, könnten auch tiefere Kurszonen schnell wieder in den Fokus geraten.

Wasserstoffbranche bleibt unter Druck

Während Konkurrenten wie Bloom Energy oder ITM Power zuletzt operative Fortschritte meldeten, kämpft Nel ASA weiterhin mit einer schwachen Nachfrage nach Großprojekten. Experten rechnen deshalb für das Gesamtjahr 2026 mit einem Umsatzrückgang von 963 auf 863 Millionen NOK. Dennoch bleibt die Wasserstoffbranche langfristig ein zentraler Bestandteil der europäischen Energiewende. Ob Nel ASA davon nachhaltig profitieren kann, dürfte vor allem von der erfolgreichen Skalierung der Produktion und neuen Großaufträgen abhängen.

Bn-Redaktion/tb
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