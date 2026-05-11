TKMS nach Zahlen

Und die nächste Rüstungsaktie kippt nach unten 11.05.2026, 14:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TKMS nach Zahlen: Und die nächste Rüstungsaktie kippt nach unten
© Atlantic Ambience bei Pexels (Symbolbild)
TKMS präsentierte heute die Finanzergebnisse für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025 / 2026 vor. Einmal mehr wusste der Rüstungskonzern mit den Daten zu gefallen, doch ebenso einmal mehr sprang der Funke nicht über. Die aktuelle Situation bzw. Reaktion erinnert an die Q1-Daten-Veröffentlichung im Februar dieses Jahres.
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Name Aktuell Diff. Börse
TKMS 74,00 EUR -6,86 % Lang & Schwarz

TKMS nach Zahlen - Und die nächste Rüstungsaktie kippt nach unten

Schauen wir uns das Zahlenwerk einmal im Detail an und betrachten die Zahlen auf Halbjahresbasis. TKMS gab den Umsatz im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 / 2026 mit 1,168 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein deutliches Plus von 10 Prozent. Das bereinigte EBIT legte im Jahresvergleich noch deutlicher zu und wurde mit 60 Mio. Euro vermeldet. Das ist ein Plus von 14 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge wurde im aktuellen Berichtszeitraum mit 5,1 Prozent leicht über dem Wert (5,0 Prozent) des 1. Halbjahres 2024 / 2025 ausgewiesen. Der Gewinn lag bei 27 Mio. Euro und damit um 41 Prozent unter dem Vergleichswert aus dem Vorjahr. 

Der wichtige free cash flow wurde mit -72 Mio. Euro angegeben. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 756 Mio. Euro zwar ein starker Rückgang, doch wurde diese Entwicklung so erwartet. So gab es geplante Mittelabflüsse im Zuge von Projektabarbeitungen. Der Auftragseingang belief sich im 1. Halbjahr auf 3,4 Mrd. Euro. Per 31.03.2026 wies TKMS einen Auftragsbestand in Höhe von 20,3 Mrd. Euro aus.

TKMS Aktienchart

TKMS bestätigt Prognose 

Im Rahmen der Q1-Daten Veröffentlichung hob TKMS die Prognose für das Gesamtjahr an und erwartet einen Umsatzanstieg von +2 Prozent bis +5 Prozent und eine EBIT-Marge von mehr als 6 Prozent. Der Rüstungskonzern bestätigte diese Prognose nun noch einmal.
Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten in einer ersten Reaktion auf die H1-Daten ihr Votum „market-perform“ für TKMS. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner unverändert bei 83 Euro.

Das macht die Aktie

Der obere Chart zeigt deutlich: Die zurückhaltende Reaktion der TKMS-Aktie (WKN: TKMS00 | ISIN: DE000TKMS001 | Ticker-Symbol: TKMS) auf die Zahlen könnte die Aktie nun in die Bredouille bringen, steht doch der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 75 Euro / 70 Euro im Fokus. Sollte es für die Aktie darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnten sich weitere Abgaben in Richtung 57 Euro anschließen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die Zone 90 Euro / 92 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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