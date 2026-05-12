Puma-Aktie vor Ausbruch?

Anleger wittern Comeback 12.05.2026, 13:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Puma
© Symbolbild von Puma
Die Puma-Aktie zeigt nach schwierigen Monaten erste Anzeichen einer Erholung und arbeitet charttechnisch an einer nachhaltigen Bodenbildung. Der Konzern setzt aktuell auf Effizienzsteigerung, Schuldenabbau und optimierte Lagerbestände, während größere Wachstumsinitiativen erst ab 2027 greifen sollen. Analysten sehen weiteres Potenzial, doch der Widerstand bei 26,70 Euro bleibt die entscheidende Marke für den weiteren Kursverlauf.
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Name Aktuell Diff. Börse
PUMA 24,74 EUR -1,53 % Lang & Schwarz

Sportartikelhersteller arbeitet am Comeback an der Börse

Die Aktie von Puma zeigt nach schwierigen Monaten wieder erste Anzeichen einer Stabilisierung. Seit dem Frühjahr hat sich das Papier des Sportartikelkonzerns spürbar erholt und arbeitet nun an einer nachhaltigen Bodenbildung. Charttechnisch rückte zuletzt ein wichtiges Signal in den Fokus: Der Kurs durchbrach den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 20 Handelstage.

Aktuell notiert die Aktie bei 24,77 Euro. Seit Jahresbeginn ergibt sich damit ein Kursplus von rund elf Prozent. Parallel dazu deutet der Relative-Stärke-Index (RSI) mit einem Wert von 24 auf eine überverkaufte Marktsituation hin. Anleger beobachten nun genau, ob sich daraus eine stabilere Aufwärtsbewegung entwickeln kann.

Konzern setzt auf Effizienz statt schnelles Wachstum

Hinter der verbesserten Marktstimmung steht vor allem die operative Neuaufstellung des Unternehmens. Puma betrachtet das Jahr 2026 als strategisches Übergangsjahr. Im Mittelpunkt steht derzeit weniger aggressives Wachstum als vielmehr die Stabilisierung der internen Strukturen.

CFO Mark Langer richtet den Konzern konsequent auf höhere Effizienz aus. Dabei spielen insbesondere die Optimierung der Lagerbestände sowie der Abbau von Schulden eine zentrale Rolle. Der Sportartikelhersteller reagiert damit auf die Herausforderungen eines weiterhin angespannten Konsumumfelds und steigenden Kostendrucks in der Branche.

Größere Wachstumssprünge plant Puma erst für das kommende Geschäftsjahr. Bereits jetzt laufen jedoch die Vorbereitungen für mehrere sportliche Großereignisse im Sommer 2026. In diesem Zusammenhang arbeitet der Konzern an einer umfangreichen Produktoffensive. Ziel ist es, Marktanteile sowohl im Performance-Bereich als auch im Segment Sportstyle auszubauen.

Analysten sehen Potenzial – doch eine Hürde bleibt entscheidend

Unter Analysten bleibt das Bild gemischt, insgesamt jedoch konstruktiv. Die Privatbank Berenberg bestätigte ihre Kaufempfehlung für die Puma-Aktie und hält ein Kursziel von 40 Euro weiterhin für erreichbar. Die Analysten verweisen darauf, dass der laufende Konzernumbau planmäßig verlaufe und sich erste operative Fortschritte abzeichneten.#


Zurückhaltender bewertet ODDO BHF die Situation. Zwar hob die Bank ihr Kursziel auf 25 Euro an, beließ die Einstufung jedoch auf „Neutral“. Marktbeobachter sehen damit zwar weiteres Potenzial, rechnen kurzfristig aber weiterhin mit Schwankungen. Im Durchschnitt taxieren Analysten den fairen Wert der Aktie derzeit auf 27,70 Euro. Entscheidend für den weiteren Kursverlauf dürfte nun die Marke von 26,70 Euro werden. Dort scheiterte die Aktie zuletzt mehrfach an einer Fortsetzung der Erholung. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand, könnte sich das charttechnische Bild weiter aufhellen.

Zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte im Juli 2026 auf die offiziellen Finanzzahlen zum zweiten Quartal fallen. Anleger erhoffen sich davon neue Hinweise darauf, ob Puma den eingeschlagenen Stabilisierungskurs fortsetzen kann.

Bn-Redaktion/aw
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