Dax vor US-Inflationsdaten

Bayer mit Zahlen – Was macht die Aktie? 12.05.2026, 11:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax vor US-Inflationsdaten: Bayer mit Zahlen – Was macht die Aktie?
© Bayer AG 2026 // CEM GUENES
Die Quartalsberichtssaison geht in die nächste Runde. Auch am heutigen Dienstag stehen zahlreiche Quartalsberichte zur Veröffentlichung an. Von den Dax-Werten legten unter anderem Bayer und die Münchener Rück bereits frische Daten vor.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.083,52 PKT -0,83 % Ariva Indikation
Bayer 39,22 EUR +6,09 % TTMzero RT

Die Quartalsberichte sind allerdings nur ein Faktor, der den deutschen Leitindex heute maßgeblich beeinflussen könnte. Die Situation im Nahen und Mittleren Osten mahnt unverändert zur Vorsicht. Die Ölpreise legten zuletzt wieder zu. Die Lage ist und bleibt fragil. 

Ein weiterer zentraler Punkt, der das Handelsgeschehen durcheinanderwirbeln könnte, sind die noch heute anstehenden US-Verbraucherpreisdaten für April. Insbesondere die Kernrate dürfte hierbei im Fokus stehen. 

Kurzum. Dem Dax steht ein weiterer spannender Handelstag ins Haus. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, dass es dem Index weiterhin gelingt, die 24.000 Punkte zu verteidigen. 

Wie eingangs bereits thematisiert, legte unter anderem Bayer heute (12. Mai) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. 

Bayer mit Zahlen – Was macht die Aktie? 

Bayer gab den Umsatz für das 1. Quartal 2026 mit 13,405 Mrd. Euro an, nach 13,738 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025. Damit Umsatz sank damit um etwas mehr als 2 Prozent. Währungsbereinigt verzeichnete der Konzern hingegen einen Umsatzanstieg von 4 Prozent. Von den drei Unternehmensbereichen (Crop Science, Pharmaceuticals und Consumer Health) überzeugte vor allem die Agrarsparte (Crop Science) mit einer robusten  Umsatzentwicklung. Der Unternehmensbereich verzeichnete einen Umsatzanstieg (währungsbereinigt) in Höhe von 6,8 Prozent. 

Bayer Aktienchart

Bayer gab für den aktuellen Berichtszeitraum das EBITDA vor Sondereinflüssen mit 4,453 Mrd. Euro an, nach 4,085 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Das Plus von 9 Prozent konnte sich sehen lassen. Bayer erzielte im 1. Quartal 2026 ein EBIT vor Sondereinflüssen in Höhe von 3,204 Mrd. Euro, ein Plus von 10,4 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Unterm Strich wies Bayer einen Gewinn in Höhe von 2,763 Mrd. Euro aus. Im 1. Quartal 2025 wurde ein Gewinn in Höhe von 1,299 Mrd. Euro vermeldet. Der wichtige free cash flow fiel im aktuellen Berichtszeitraum mit -2,320 Mrd. Euro deutlich niedriger aus, als im 1. Quartal 2025. Damals wurde bereits ein negativer free cash flow in Höhe von -1,528 Mrd. Euro ausgewiesen.

Das macht die Bayer-Aktie

In einer ersten Reaktion ging es für die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) nach oben. Das Ganze muss sich im weiteren Tagesverlauf manifestieren. Aus charttechnischer Sicht sind wichtige Impulse erst bei einem Ausbruch über die 41,5 Euro bzw. bei einem Rücksetzer unter die 35 Euro zu erwarten. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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