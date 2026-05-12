Hannover Rück

Zahlen da, Ernüchterung auch 12.05.2026, 10:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hannover Rück: Zahlen da, Ernüchterung auch
© Foto von Maxim Hopman auf Unsplash
Noch Ende April hatte die Aktie der Hannover Rück die große Chance, mit einem beherzten Sprung über die 280 Euro ein frisches Kaufsignal auszulösen und somit die 300 Euro ins Visier zu nehmen. Daraus wurde nichts. Gewinnmitnahmen kamen auf und setzten die Aktie in der Folgezeit massiv unter Druck. Allerdings waren es nicht nur Gewinnmitnahmen, die die Hannover Rück-Aktie von den 280 Euro wegzogen. So zahlte der Rückversicherer in der letzten Woche auch eine satte Dividende von 12,5 Euro. Wie dem auch sei. Aktuell setzt die Aktie den zentralen Unterstützungsbereich 240 Euro / 233 Euro unter Druck.
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Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 237,70 EUR -0,21 % Lang & Schwarz

Hannover Rück mit soliden Zahlen für das 1. Quartal 2026

Die Hannover Rück legte solide Finanzergebnisse für 1. Quartal 2026 vor. Die positiven Überraschungsmomente blieben jedoch aus. Und so herrschte unter Marktakteuren ein wenig Ernüchterung. Das spiegelte sich wiederum in der zurückhaltenden Kursreaktion der Aktie wider. Schauen wir uns einige Daten einmal genauer an. 

Hannover Rück Aktienchart

Die Hannover Rück vermeldete den Rückversicherungsumsatz (brutto) für das 1. Quartal 2026 mit 6,523 Mrd. Euro. Damit kam es im Jahresvergleich zu einem deutlichen Rückgang beim Rückversicherungsumsatz in Höhe von 6,4 Prozent. Darüber hinaus veröffentlichte die Hannover Rück für das März-Quartal 2026 ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 971,1 Mio. Euro, nach 696,5 Mio. Euro im entsprechenden Vergleichszeitraum 2025. Der satte Anstieg von 39 Prozent konnte sich sehen lassen. Das Konzernergebnis belief sich im 1. Quartal 2026 auf 710,6 Mio. Euro. Das ist ein Anstieg von knapp 48 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. 

Im Rahmen der Q1-Daten-Veröffentlichung bestätigte die Hannover Rück noch einmal das Jahresziel für 2026 und erwartet unverändert ein Konzernergebnis in Höhe von mindestens 2,7 Mrd. Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Analysten sind uneins in der Bewertung der Perspektiven. So stufen die Analysten der DZ Bank die Aktie mit „kaufen“ ein. Den fairen Wert sehen sie unverändert bei 314 Euro. Deutlich pessimistischer sind die Analysten der britischen Investmentbank Barclays. Deren Votum lautet „underweight“. Das Kursziel setzen die Briten mit 239 Euro an. 

Zusammenfassung

Die Zahlen sind da. Die erhofften Impulse für die Aktie der Hannover Rück (WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker-Symbol: HNR1) blieben bislang aus. Für die Aktie muss es nun zunächst darum gehen, den Unterstützungsbereich 240 Euro / 233 Euro zu verteidigen. Ein Rücksetzer könnte weitere Abgaben auf 220 Euro provozieren. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 260 Euro. Die zentrale Widerstandszone ist unverändert in den Bereich von 280 Euro zu verorten.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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