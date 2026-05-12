Gold legt kräftig zu

Barrick Mining nach Zahlen außer Rand und Band 12.05.2026, 11:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold legt kräftig zu: Barrick Mining nach Zahlen außer Rand und Band
© Foto von suradeach saetang auf Unsplash
Nach einem schwachen Start in die neue Handelswoche drehte der Goldpreis im weiteren Verlauf des gestrigen Montags (11. Mai) wieder ins Plus und manifestierte somit den Ausbruch über die Marke von 4.700 US-Dollar. Für den Goldpreis muss es nun darum gehen, die 4.800 US-Dollar zu überspringen und so die 5.000 US-Dollar ins Visier zu nehmen.
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Barrick Mining Corporation 39,33 EUR -1,38 % Lang & Schwarz

In Kürze rücken die US-Inflationsdaten in den Fokus. Im weiteren Verlauf des heutigen Dienstags (12. Mai) werden noch die wichtigen US-Verbraucherpreise erwartet. Einmal mehr dürfte dabei die Kernrate im Fokus stehen. Morgen geht es mit den US-Erzeugerpreisen für April weiter. 

Einer der wichtigsten Goldproduzenten vermeldete gestern die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026. Die Berichtssaison verlief für die Gold-Silberproduzenten bislang überaus positiv – und auch Barrick Mining reihte sich hier ein. 

Barrick Mining AktienchartBarrick Mining Aktienchart

Barrick Mining – Aktie nach Zahlen außer Rand und Band

Die Reaktion der Aktie (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) lässt es bereits vermuten – der Markt war hochgradig zufrieden mit den Ergebnissen. Die Aktie schoss nach Veröffentlichung nach oben. Die Kanadier veröffentlichten den Umsatz für das 1. Quartal 2026 mit 5,218 Mrd. US-Dollar nach 3,130 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Barrick Mining veröffentlichte den bereinigten Gewinn mit 1,648 Mrd. US-Dollar, nach 0,603 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der free cash flow verbesserte sich mehr als deutlich auf 1,575 Mrd. US-Dollar, nach 0,375 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. 

Den Grundstein für die exzellenten Zahlen legte der Konzern mit der Goldproduktion in Höhe von 719.000 Unzen. Diese lag zwar etwas unter dem Vorjahreswert (Q1/2025: 758.000 Unzen Gold), aber dafür über der Prognose für das 1. Quartal 2026 in Höhe von 640.000 Unzen bis 680.000 Unzen Gold. Für das laufende Quartal erwartet der Gold- und Kupferproduzent eine Goldproduktion in Höhe von 730.000 Unzen bis 770.000 Unzen Gold.
Barrick kündigte eine Dividende für das 1. Quartal in Höhe von 0,175 US-Dollar an. Gleichzeitig soll ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 3 Mrd. US-Dollar gestartet werden. 

Aus charttechnischer Sicht könnte der Aktie ein wichtiger Befreiungsschlag gelungen sein, indem sie den markanten Widerstandsbereich 44 US-Dollar / 46,5 US-Dollar überwinden konnte. Nunmehr muss es darum gehen, den Ausbruch zu manifestieren. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 50 US-Dollar / 55 US-Dollar sollte nun nicht überraschen. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 35 US-Dollar zu verorten. 

Bn-Redaktion/mt
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