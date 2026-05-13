Münchener Rück nach Zahlen

Aktie durchschlägt zentrale Unterstützung und riskiert Kursdebakel 13.05.2026, 10:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Münchener Rück nach Zahlen: Aktie durchschlägt zentrale Unterstützung und riskiert Kursdebakel
© 2026 Munich Re / Foto: Marcus Buck, München
Die Münchener Rück legte gestern (12. Mai) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Die Reaktion des Marktes folgte auf dem Fuß und sie fiel nicht sonderlich positiv aus. Die Aktie geriet unter Druck. Die gestrigen Kursverluste könnten zudem fatale Konsequenzen haben. Der Chart mahnt zur Vorsicht.
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Münchener Rück 466,10 EUR -1,81 % Gettex

Münchener Rück durchschlägt zentrale Unterstützung und riskiert Kursdebakel

Schauen wir uns zunächst die Daten zum 1. Quartal 2026 etwas genauer an. Die Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) gab den Versicherungsumsatz aus abgeschlossenen Versicherungsverträgen mit 15,018 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal 2025 mit 15,811 Mrd. Euro ein deutlicher Rückgang. Der Rückversicherungskonzern führte unter anderem negative Währungseffekte als Grund für den Umsatzrückgang an.

Die Münchener Rück veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum darüber hinaus ein Konzernergebnis in Höhe von 1,714 Mrd. Euro, nach 1,094 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025. Das operative Ergebnis legte ebenfalls kräftig auf 2,230 Mrd. Euro zu, nach 1,465 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025.
Münchener Rück bestätigt Ausblick auf 2026

Die Münchener Rück erwartet im laufenden Jahr unverändert ein Konzernergebnis in Höhe von 6,3 Mrd. Euro. 

Münchener Rück Aktienchart

Aktie im Chartcheck

Der obere 5-Jahres-Chart verdeutlicht die spannende charttechnische Konstellation. Gleichzeitig wird die sich anbahnende Dramatik sichtbar, denn die Aktie des Rückversicherers durchbrach zuletzt eine eminent wichtige Unterstützung. Der Kursbereich 510 Euro / 500 Euro ist für die Münchener Rück ein ganz zentraler. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Abwärtsdynamik zunahm, als es für die Aktie unter die 500er Marke ging. Rasch geriet gestern der nächste relevante Unterstützungsbereich 465 Euro / 450 Euro in den Fokus. 

Im besten Fall endet der Rücksetzer in diesem Bereich. Der Abverkauf in Richtung 465 Euro könnte dann als Marktbereinigung bewertet werden. Allerdings wäre für dieses Szenario eine rasche Rückkehr der Aktie über die 510 Euro zwingend erforderlich. Das mögliche Alternativszenario sieht weniger rosig aus: Eine Ausdehnung der Korrektur auf unter 450 Euro könnte die 400 Euro in den Fokus rücken. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank haben den fairen Wert für die Münchener-Rück-Aktie von 640 Euro auf 625 Euro zurückgenommen. Das Votum lautet unverändert „kaufen“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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