1000 Jobs betroffen

Zeiss kündigt drastischen Umbau an 12.05.2026, 20:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Zeiss Firmenlogo
© Foto: ZEISS
Carl Zeiss Meditec verschärft seinen Sparkurs und reagiert damit auf ein schwieriges Marktumfeld. Der Medizintechnikkonzern kämpft mit schwacher Nachfrage, Währungseffekten und Problemen im wichtigen China-Geschäft. Anleger richteten ihren Blick zuletzt jedoch vor allem auf das milliardenschwere Umbauprogramm des Unternehmens.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Carl Zeiss Meditec 28,54 EUR +9,64 % Lang & Schwarz

Gewinn bricht im ersten Halbjahr deutlich ein

Im ersten Halbjahr 2025/26 sank der Umsatz von Carl Zeiss Meditec auf 991,0 Millionen Euro nach 1,05 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Rückgang von 5,7 Prozent. Währungsbereinigt lag das Minus bei 1,0 Prozent. Besonders belastend wirkten schwächere Geschäfte mit Intraokularlinsen sowie ein schwaches Investitionsumfeld in Nord- und Südamerika. Das bereinigte operative Ergebnis EBITA fiel von 112,6 Millionen Euro auf 60,5 Millionen Euro. Die bereinigte EBITA-Marge sackte von 10,7 Prozent auf 6,1 Prozent ab. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen je Aktie nur noch 0,17 Euro nach 0,70 Euro im Vorjahr.

China und Amerika werden zum Problem

Vor allem in der Region APAC geriet der Konzern unter Druck. Dort sank der Umsatz um 10 Prozent auf 397,9 Millionen Euro. Während Indien weiter wuchs, entwickelten sich China, Japan, Südkorea und Südostasien schwächer. Auch in Amerika lief das Geschäft deutlich schlechter. Der Umsatz fiel dort um 11,1 Prozent auf 247,1 Millionen Euro. Hintergrund sei laut Unternehmen eine zunehmende Investitionszurückhaltung bei kleineren Kliniken und Arztpraxen. Besonders betroffen war der Bereich Diagnostikgeräte. Stabil entwickelte sich dagegen die Region EMEA. Dort stieg der Umsatz um 4,8 Prozent auf 345,9 Millionen Euro.

Radikales Sparprogramm bis 2029 geplant

Um die Profitabilität wieder zu steigern, kündigte Carl Zeiss Meditec ein umfassendes Maßnahmenpaket an. Bis zum Geschäftsjahr 2028/29 sollen Ergebnisverbesserungen von mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr erreicht werden. Geplant sind Einsparungen bei Verwaltung, Forschung und Entwicklung sowie in den Lieferketten. Außerdem will das Unternehmen weniger profitable Produkte aus dem Portfolio streichen und Teile der Produktion in kostengünstigere Länder verlagern. Bis zu 1.000 Stellen weltweit könnten dadurch betroffen sein. Zusätzlich rechnet der Konzern mit Einmalaufwendungen und Investitionen von bis zu 150 Millionen Euro bis 2028/29.

Analysten sehen Chancen trotz schwacher Prognose

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Carl Zeiss Meditec einen Umsatz zwischen 2,15 und 2,20 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITA-Marge soll zwischen 8 und 10 Prozent liegen. Damit bleibt der Ausblick unter den früheren Erwartungen. An der Börse kamen die angekündigten Sparmaßnahmen dennoch gut an. Die Aktie legte zeitweise um mehr als 7 Prozent zu und gehörte damit zu den stärksten Werten im SDax. UBS-Analyst Graham Doyle sprach von bahnbrechenden Einsparmaßnahmen mit Potenzial für mittelfristige Fantasie. Auch Barclays und MWB Research sehen die Restrukturierung inzwischen als entscheidenden Faktor für die weitere Entwicklung der Carl-Zeiss-Meditec-Aktie.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MN74DG
Ask: 0,13
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MM3M4G
Ask: 0,94
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN74DG MM3M4G. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Deutschland finanziert Militärausbildung in der Ukraine Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 Angriff auf Nvidia: Warum plötzlich Alphabet die Nase vorn hat Hauptdiskussion
4 WDH/ROUNDUP/Merz: Deutschland wird bis 2035 grundlegend anders Hauptdiskussion
5 Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Trump will 'weit mehr' als 5.000 Soldaten abziehen Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Trotz Rekordzahlen unter Druck: Die brisante Lage bei RENK

18:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Angriff der Shortseller: BASF ringt um die magische Marke

17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz überrascht: Milliardenauszahlung an Aktionäre

13:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tagesvorschau 13. Mai: Allianz, Siemens, Telekom: Heute entscheidet …

13:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Puma-Aktie vor Ausbruch? Anleger wittern Comeback

13:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Thyssenkrupp: Stahl wird plötzlich zum Gewinnmotor

13:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor US-Inflationsdaten: Bayer mit Zahlen – Was macht die Aktie…

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold legt kräftig zu: Barrick Mining nach Zahlen außer Rand und …

11:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer