Bayer startet durch

Besonders eine Sparte überzeugt jetzt 13.05.2026, 14:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Das Bayer-Kreuz in Leverkusen bei Nacht
© Bayer AG
Bayer ist mit einem soliden ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Vor allem das Agrargeschäft überraschte mit einer deutlich besseren Profitabilität als erwartet. Analysten sehen darin ein Signal, dass die aktuelle Bewertung der Bayer-Aktie die operativen Fortschritte noch nicht vollständig widerspiegelt.
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Bayer 37,69 EUR -2,38 % Gettex

Crop Science liefert den stärksten Beitrag

Besonders die Division Crop Science sorgte zum Jahresauftakt für positive Impulse. Der Umsatz stieg währungs- und portfoliobereinigt um 6,8 Prozent auf 7,558 Milliarden Euro. Wachstumstreiber waren vor allem Saatgut und Pflanzeneigenschaften bei Sojabohnen und Mais. Die bereits bekannte Einigung mit Corteva in Nordamerika steuerte dabei umgerechnet 448 Millionen Euro bei. Auch die Wiederzulassung Dicamba-basierter Produkte in den USA unterstützte die Entwicklung. Gleichzeitig belastete das schwächere Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln weiterhin. Der Umsatz mit Herbiziden sank währungsbereinigt um 10,2 Prozent. Bei glyphosathaltigen Produkten lag das Minus bei 15,1 Prozent. Fungizide verzeichneten einen Rückgang von 10,7 Prozent.

Gewinn steigt deutlich an

Das EBITDA vor Sondereinflüssen kletterte konzernweit um 9,0 Prozent auf 4,453 Milliarden Euro. Das EBIT legte sogar um 51,8 Prozent auf 3,528 Milliarden Euro zu. Einen wichtigen Beitrag lieferten niedrigere Herstellungskosten und Effizienzprogramme im Agrargeschäft. Das Konzernergebnis stieg auf 2,763 Milliarden Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 2,71 Euro nach einem Plus von 12,9 Prozent. Dagegen belasteten hohe Auszahlungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten den Free Cash Flow, der bei minus 2,320 Milliarden Euro lag.

Analysten erhöhen den Druck auf Skeptiker

Mehrere Analysten reagierten positiv auf die Zahlen. JPMorgan bestätigte das Overweight-Rating mit Kursziel 50 Euro. Barclays bleibt ebenfalls bei Overweight mit Ziel 48 Euro. Die UBS hält sogar an einem Kursziel von 52 Euro fest und erhöhte ihre Gewinnprognose für 2026 leicht. Vor allem die operative Hebelwirkung im Agrargeschäft steht im Fokus. Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen von Crop Science verbesserte sich um 6,2 Prozentpunkte auf 39,9 Prozent. Analysten sehen darin einen wichtigen Fortschritt innerhalb des laufenden Fünfjahresprogramms.

Pharma bleibt Übergangsphase

Im Pharmabereich bleibt Bayer dagegen in einer Übergangsphase. Wachstumshoffnungen ruhen weiterhin auf Medikamenten wie Nubeqa und Kerendia sowie auf neuen Pipeline-Projekten. Gleichzeitig muss der Konzern den Rückgang wichtiger Produkte wie Xarelto und Eylea kompensieren. Consumer Health entwickelte sich stabil, lieferte jedoch keine größeren Wachstumsimpulse. Konzernchef Bill Anderson sprach dennoch von einem zufriedenstellenden Jahresstart und bestätigte die währungsbereinigte Prognose für 2026.

Ausblick bleibt trotz Risiken stabil

Finanzvorstand Wolfgang Nickl bestätigte die Jahresziele auf Basis konstanter Wechselkurse. Bayer erwartet nun einen Umsatz von 44,5 bis 46,5 Milliarden Euro sowie ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 9,4 und 9,9 Milliarden Euro. Das größte Risiko für die Bayer-Aktie bleiben weiterhin die Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat und PCB. Dennoch sehen viele Marktbeobachter die Bewertung inzwischen als zu pessimistisch an. Die Bayer-Aktie gewann nach den Zahlen zeitweise deutlich und notierte zuletzt bei 37,92 Euro.

Bn-Redaktion/tb
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