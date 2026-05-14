RWE nach Zahlen

Dreht die Aktie jetzt nach unten ab? 14.05.2026, 09:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

RWE nach Zahlen: Dreht die Aktie jetzt nach unten ab?
© Bild von Tom auf Pixabay (Symbolbild)
Die RWE-Aktie gehörte in den letzten Wochen und Monaten zu den technisch stärksten Dax-Werten. Der beeindruckende Kursanstieg dokumentiert natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung des Marktes. Gelegenheit, dieser Erwartungshaltung gerecht zu werden, hatte RWE am gestrigen Mittwoch (13. Mai) bei der Präsentation der Zahlen für das 1. Quartal 2026.
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Name Aktuell Diff. Börse
RWE 56,72 EUR -0,39 % Tradegate
DAX 24.381,59 PKT +0,65 % Ariva Indikation

RWE - Aktie mit robusten Daten, aber eben auch nicht mehr

RWE gab das bereinigte EBITDA für die ersten drei Monate mit 1,631 Mrd. Euro an, nach 1,310 Mrd. Euro in den ersten drei Monaten 2025. RWE verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum ein bereinigtes EBIT in Höhe von 1,009 Mrd. Euro, nach 0,814 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025. Das bereinigte Nettoergebnis wurde für das 1. Quartal 2026 mit 0,608 Mrd. Euro ausgewiesen, nach 0,505 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das EPS legte demnach deutlich von 0,68 Euro auf nun 0,85 Euro zu.

RWE bestätigte im Rahmen der Zahlenveröffentlichung noch einmal die Prognosen für das Gesamtjahr 2026. Das Unternehmen erwartet nach wie vor ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 5,200 Mrd. Euro bis 5,800 Mrd. Euro. Das bereinigte Nettoergebnis wird unverändert zwischen 1,550 Mrd. Euro bis 2,050 Mrd. Euro liegend prognostiziert.

Chart

Was macht die Aktie

Ende April bildete die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) im Bereich von 62 Euro ein imposantes Verlaufshoch aus. Noch Mitte September 2025 drohte die Aktie, unter die Marke von 35 Euro zu rutschen. Lange Zeit bestimmten Versorgeraktien das Handelsgeschehen. Anleger und Investoren suchten nach Stabilität und wurden unter anderem bei RWE fündig.

In den letzten Tagen war jedoch der Aktie eine gewisse Müdigkeit anzumerken. Es ging nur noch zäh nach oben. Zuletzt kamen dann Gewinnmitnahmen auf. Mittlerweile notiert die RWE-Aktie etwa 10 Prozent unter dem Verkaufshoch. Nur noch wenige „Meter“ trennen sie nunmehr von der eminent wichtigen Unterstützung von 55 Euro. Unter diese darf es aber  nicht gehen, anderenfalls würde sich das Szenario einer Trendwende manifestieren. Zudem würden weitere Abgaben in Richtung 50 Euro drohen.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies haben das Votum für die RWE-Aktie mit „buy“ bestätigt. Das Kursziel setzen sie unverändert mit 61 Euro an. Deutlich optimistischer sind die Analysten der britischen Investmentbank Barclays. Deren Votum lautet nach wie vor „overweight“. Das Kursziel sehen die Briten bei 66 Euro.  

DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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