Rekordjagd bei Siemens

Diese Pläne treiben die Aktie an 14.05.2026, 13:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

U.S. manufacturing worker at lathe with robotic arm
© Siemens AG, Munich/Berlin
Siemens steht nach starken Quartalszahlen und neuen Übernahmeplänen erneut im Fokus der Anleger. Die Aktie erreichte zuletzt ein neues Rekordhoch und profitiert zusätzlich von optimistischen Analystenkommentaren großer Banken. Besonders die Expansion im Bahntechnikgeschäft und die Hoffnung auf neue Gewinnimpulse sorgen derzeit für Aufmerksamkeit.
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Siemens 274,50 EUR +2,65 % Lang & Schwarz

Rekordhoch nach Quartalszahlen

Die Siemens-Aktie hat ihre jüngste Rally fortgesetzt und zeitweise rund 276 Euro erreicht. Damit übertraf das Papier seine bisherige Bestmarke aus dem Februar. Auslöser waren vor allem die veröffentlichten Quartalszahlen sowie bestätigte Jahresziele des Technologiekonzerns. Während der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal mit 19,8 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau blieb, legten die Erlöse auf vergleichbarer Basis um 6 Prozent zu. Belastend wirkte sich vor allem der starke Euro aus. Gleichzeitig stieg der Auftragseingang deutlich an und erreichte ein Rekordniveau. Besonders die Bereiche Digital Industries und Smart Infrastructure entwickelten sich robust.

Analysten erhöhen ihre Kursziele

Mehrere große Investmentbanken reagierten mit angehobenen Kurszielen auf die Zahlen. JPMorgan erhöhte das Ziel von 325 auf 335 Euro und bestätigte die Einstufung Overweight. Analyst Phil Buller erwartet im kommenden Geschäftsjahr zusätzliche Gewinndynamik in den Sparten Digital Industries und Smart Infrastructure. Auch UBS bleibt optimistisch. Die Schweizer Großbank hob ihr Kursziel von 300 auf 310 Euro an. Analyst Andre Kukhnin sieht weiteres Wachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie steigende Margen. Zudem gelten die aktuellen Ergebnisschätzungen laut UBS weiterhin als konservativ. Weniger euphorisch äußerten sich Deutsche Bank Research und Barclays. Die Deutsche Bank beließ Siemens bei Hold mit einem Kursziel von 255 Euro. Barclays hob das Ziel zwar auf 230 Euro an, bleibt mit Underweight jedoch vorsichtig und verweist auf die bereits hohe Bewertung der Aktie.

Milliardenübernahme in Italien

Zusätzliche Fantasie liefert die geplante Übernahme mehrerer Kerngeschäfte der italienischen Mermec Gruppe. Siemens will damit seine Position im globalen Bahntechnikmarkt ausbauen. Laut Bloomberg könnte Mermec mit mehr als 1 Milliarde Euro bewertet werden. Die Transaktion umfasst unter anderem Signaltechnik, Elektrifizierung, Diagnostik und Dateninfrastruktur. Rund 1.700 Mitarbeiter erwirtschafteten zuletzt etwa 430 Millionen Euro Umsatz. Siemens erwartet erhebliche Synergieeffekte und einen positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie ab dem zweiten Jahr nach Abschluss der Übernahme.

Umbau könnte weiteren Schub bringen

Neben dem operativen Geschäft richten Anleger ihren Blick zunehmend auf mögliche strukturelle Veränderungen im Konzern. Berichten zufolge könnte Siemens im Zuge eines weiteren Konzernumbaus die Sparten Digital Industries und Smart Infrastructure neu ordnen. Zusätzliche Impulse könnten außerdem von einer möglichen Dekonsolidierung der Beteiligung an Siemens Healthineers ausgehen. Analysten erwarten, dass insbesondere die Zahlen zum laufenden Geschäftsjahr im November zu einem wichtigen Kurstreiber werden könnten. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie ABB, Schneider Electric oder Legrand gilt Siemens trotz der Kursrally weiterhin als attraktiv bewertet.

Bn-Redaktion/tb
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