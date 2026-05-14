Überraschung bei SAP

Analysten sehen plötzlich riesiges Potenzial 14.05.2026, 12:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP Firmensitz
© SAP SE / Stephan Daub
SAP steht erneut im Fokus der Börse. Nach einem schwachen Jahresverlauf kämpft die Aktie weiter mit wichtigen charttechnischen Marken, gleichzeitig sorgt die KI-Offensive des DAX-Konzerns für neue Aufmerksamkeit. Besonders die ausgeweitete Partnerschaft mit Nvidia und milliardenschwere Investitionen in autonome KI-Systeme könnten für Anleger zum entscheidenden Wendepunkt werden.
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SAP kämpft um wichtige Unterstützungen

Die SAP Aktie bleibt technisch angeschlagen. Nachdem der Kurs zeitweise unter die Marke von 137 Euro gefallen war, notierte das Papier zuletzt wieder leicht darüber. Das Tagestief lag bei 135,52 Euro. Damit steht die zuletzt diskutierte Bodenbildung weiterhin auf der Kippe. Charttechnisch bleibt die Lage angespannt. Eine Stabilisierung oberhalb von 138 Euro könnte kurzfristig Entlastung bringen. Fällt die Aktie jedoch erneut darunter, rücken Unterstützungen zwischen 129 und 131 Euro in den Fokus. Auch ein Rücksetzer bis 125 Euro wird am Markt inzwischen nicht ausgeschlossen. Für ein nachhaltiges Kaufsignal müsste SAP dagegen mehrere Hürden überwinden. Besonders die Bereiche um 155 Euro sowie zwischen 159 und 162 Euro gelten als entscheidende Widerstände. Erst oberhalb von 175 bis 180 Euro würde sich das langfristige Chartbild deutlich aufhellen.

Milliardenoffensive bei KI und Cloud

Operativ liefert SAP weiterhin solide Zahlen. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 9,56 Milliarden Euro. Das Cloud-Geschäft legte um 19 Prozent zu, währungsbereinigt sogar um 27 Prozent. Der Cloud-Auftragsbestand erreichte 21,9 Milliarden Euro. Gleichzeitig investiert SAP massiv in künstliche Intelligenz. Mehr als eine Milliarde Euro fließen über vier Jahre in Prior Labs. Dazu kommen Übernahmen wie Reltio und Dremio. Ziel ist der Aufbau einer vollständigen KI-Plattform für Unternehmensprozesse. Auf der Sapphire-Konferenz stellte SAP zudem die neue SAP Business AI Platform vor. Konzernchef Christian Klein erklärte: „Für die geschäftskritischen Prozesse unserer Kunden reicht fast richtig einfach nicht aus.“

Nvidia und SAP bauen Allianz aus

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt die vertiefte Zusammenarbeit mit Nvidia. Beide Unternehmen wollen autonome KI-Agenten direkt in Unternehmensprozesse integrieren. Im Mittelpunkt stehen Finanzwesen, Einkauf und Lieferkettenmanagement. Nvidia integriert dafür seine OpenShell-Technologie in die SAP-Plattform. Zusätzlich soll der neue NemoClaw-Blueprint die Entwicklung autonomer KI-Agenten beschleunigen. Nvidia-Chef Jensen Huang sprach dabei von einem Wendepunkt im KI-Markt. Die Systeme sollen künftig eigenständig Aufgaben ausführen, gleichzeitig aber innerhalb klar definierter Sicherheits- und Governance-Regeln arbeiten. Damit positioniert sich SAP zunehmend als Anbieter autonomer Unternehmenssoftware.

Analysten bleiben trotz Kursverlust optimistisch

Die Perspektiven für SAP werden am Markt dennoch weiter positiv bewertet. Vor allem das starke Wachstum im Cloud-Geschäft und die konsequente Ausrichtung auf künstliche Intelligenz sorgen bei vielen Experten für Zuversicht. UBS bestätigte die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 205 Euro. Auch Berenberg bleibt optimistisch und sieht die Aktie bei 215 Euro fair bewertet. JPMorgan zeigt sich zwar zurückhaltender, verweist aber ebenfalls auf die langfristigen Chancen durch die neue KI-Strategie und belässt das Kursziel bei 175 Euro. Besonders die Kooperationen mit Nvidia, Microsoft, Google Cloud und Anthropic gelten als wichtiger Wettbewerbsvorteil im globalen Softwaremarkt. SAP versucht damit, sich frühzeitig als führende Plattform für autonome Unternehmensprozesse zu positionieren.

Entscheidung könnte im Sommer fallen

Der nächste wichtige Termin für SAP wird der 23. Juli 2026. Dann veröffentlicht der Konzern seine Zahlen zum zweiten Quartal. Anleger hoffen auf neue Impulse durch das Cloud-Wachstum und die KI-Strategie. Fundamental bleibt SAP solide aufgestellt. Gleichzeitig zeigt der Kursverlauf, wie groß die Unsicherheit rund um den Wandel im Softwaremarkt bleibt. Die kommenden Monate dürften deshalb entscheiden, ob die Aktie tatsächlich einen nachhaltigen Boden findet oder ob die Schwächephase noch einmal deutlich ausgeweitet wird.

Bn-Redaktion/tb
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