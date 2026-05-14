KI-Boom treibt Chipwerte weiter nach oben

Marvell-Aktie auf Rekordniveau: Wie lange hält die KI-Euphorie an? 14.05.2026, 14:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

KI-Boom treibt Chipwerte weiter nach oben: Marvell-Aktie auf Rekordniveau: Wie lange hält die KI-Euphorie an?
© Symbolbild von Midjourney
Die Aktie von Marvell Technology setzt ihren Höhenflug fort und erreicht neue Rekordstände. Rückenwind liefern optimistische Analystenkommentare sowie die anhaltend hohe Nachfrage nach Infrastruktur für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Broadcom 374,40 EUR +5,12 % Lang & Schwarz
Marvell Technology 159,71 EUR +3,59 % Lang & Schwarz
NVIDIA 201,10 EUR +4,21 % Quotrix Düsseldorf

KI-Infrastruktur wird zum Wachstumstreiber

Im Zentrum der Entwicklung stehen Hochgeschwindigkeitsverbindungen und maßgeschneiderte Chipsysteme, die für das Training und den Betrieb komplexer KI-Modelle benötigt werden. Marvell positioniert sich dabei als wichtiger Ausrüster im Hintergrund der KI-Offensive vieler Konzerne.

Vor allem die enge Verknüpfung mit dem boomenden Rechenzentrumsmarkt sorgt derzeit für Fantasie. Während Nvidia den Markt für KI-Prozessoren dominiert, wächst gleichzeitig der Bedarf an leistungsfähigen Netzwerk- und Datenlösungen. Genau in diesem Bereich versucht Marvell, Marktanteile auszubauen. Auch Broadcom profitiert von dieser Entwicklung und steht wie Marvell im Fokus vieler Investoren, die auf den Ausbau globaler KI-Infrastruktur setzen.

Die Erwartungen an das zukünftige Wachstum bleiben entsprechend hoch. Analysten gehen davon aus, dass die weltweiten Ausgaben für KI-Rechenzentren in den kommenden Jahren weiter deutlich steigen könnten. Für Halbleiterunternehmen mit Spezialisierung auf Datenverkehr und Netzwerktechnik eröffnet sich dadurch ein milliardenschwerer Markt.

Hohe Bewertung erhöht Rückschlagsrisiken

Mit dem starken Kursanstieg wächst jedoch auch der Druck auf das Unternehmen. Die Bewertung der Aktie liegt inzwischen klar über historischen Durchschnittswerten. Schon kleinere Enttäuschungen bei Umsatzwachstum oder Margen könnten deshalb stärkere Kursreaktionen auslösen.

Zudem bleibt der Wettbewerb im KI-Sektor intensiv. Viele Technologieunternehmen investieren aggressiv in eigene Lösungen, wodurch Innovationsdruck und Konkurrenz zunehmen dürften. Entscheidend wird nun sein, ob Marvell die hohen Erwartungen des Marktes dauerhaft erfüllen kann oder ob die Rallye an Dynamik verliert.

Bn-Redaktion/jh
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