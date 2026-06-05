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RWE

Neues Kursziel sorgt für Fantasie bei Anlegern 05.06.2026, 17:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Analyse
© Symbolbild von UX Indonesia auf Unsplash
Jefferies hat das Kursziel für die RWE-Aktie von 61 auf 63 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Die Analysten sehen den jüngsten Kursrückgang als attraktive Einstiegschance und erwarten bis 2029 ein durchschnittliches Gewinnwachstum von rund 10 Prozent pro Jahr, getragen vom Ausbau erneuerbarer Energien. Im Fokus der Anleger stehen nun die kommenden Halbjahreszahlen, die zeigen sollen, ob der Konzern seinen langfristigen Wachstumskurs wie erwartet fortsetzen kann.
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Jefferies bleibt optimistisch und erhöht das Kursziel

Nach einer schwächeren Kursentwicklung erhält die Aktie von RWE Rückenwind von Analystenseite. Das Investmenthaus Jefferies hat sein Kursziel für den Energiekonzern von 61 auf 63 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.

Hinter der Anpassung steht die Einschätzung, dass der jüngste Kursrückgang die Bewertung attraktiver gemacht hat, ohne die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens zu verändern. Nach Ansicht von Analyst Ahmed Farman erhalten Investoren damit dieselbe Wachstumsstory zu einem günstigeren Einstiegskurs.

Für die kommenden Jahre bleibt Jefferies zuversichtlich. Bis 2029 erwartet Farman eine durchschnittliche Gewinnsteigerung von rund 10 Prozent pro Jahr. Treiber dieser Entwicklung soll vor allem die fortschreitende Transformation des Konzerns hin zu erneuerbaren Energien sein. Der Ausbau von Wind- und Solarprojekten bleibt dabei ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Rücksetzer eröffnet aus Sicht der Analysten neue Chancen

Die Anhebung des Kursziels basiert auf einer Neubewertung nach den jüngsten Kursverlusten. In den vergangenen Wochen geriet die Aktie unter Druck und gab spürbar nach. Aus Sicht von Jefferies fiel dieser Rückgang jedoch stärker aus, als es die fundamentale Entwicklung rechtfertigen würde.

Da die Aktie derzeit deutlich unter dem neuen Kursziel von 63 Euro notiert, ergibt sich aus Analystensicht ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von mehr als 10 Prozent. Die Experten argumentieren, dass sich das Chance-Risiko-Verhältnis dadurch verbessert habe.

Mit dieser Einschätzung steht Jefferies nicht allein. Viele Analysten sehen bei Energieversorgern mit einem klaren Fokus auf erneuerbare Energien weiterhin strukturelle Wachstumschancen. Zwar sorgen wirtschaftliche Unsicherheiten und ein anspruchsvolles Marktumfeld zeitweise für Gegenwind, langfristig gelten Investitionen in Wind- und Solarenergie jedoch als wichtiger Wachstumstreiber.

Halbjahreszahlen rücken in den Fokus

Trotz der positiven Analystenstimmen bleibt die Entwicklung der Aktie nicht frei von Risiken. Marktbeobachter verweisen darauf, dass die Kursentwicklung seit März von einer potenziellen Topbildung geprägt ist. Diese Struktur gilt zwar noch nicht als abgeschlossen, sorgt jedoch dafür, dass einige Investoren vorerst vorsichtig bleiben.

Entscheidend dürfte daher werden, ob die fundamentalen Perspektiven die Erwartungen des Marktes erfüllen können. Besonderes Augenmerk richtet sich auf den kommenden Halbjahresbericht. Die Zahlen werden Hinweise darauf liefern, ob der von Jefferies erwartete Gewinnpfad bis 2029 realistisch erscheint oder ob Anpassungen notwendig werden.

Bis zur Vorlage der Geschäftszahlen dürfte die jüngste Studie von Jefferies einen wichtigen Impuls für die Diskussion rund um die weitere Entwicklung der RWE-Aktie liefern. Analysten und Investoren werden dabei vor allem beobachten, ob der Konzern seinen Wachstumskurs im Bereich der erneuerbaren Energien weiterhin wie geplant umsetzen kann.

Bn-Redaktion/aw
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