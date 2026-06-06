Ciena Corp. – Nächster KI-Profiteur „enttäuscht“

Solider Ausblick lässt die Aktie baden gehen 06.06.2026, 08:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ciena Corp. – Nächster KI-Profiteur „enttäuscht“: Solider Ausblick lässt die Aktie baden gehen
© Bild: istockphoto.com/Sundry Photography
Broadcom, CrowdStrike und nun Ciena – die von den drei Unternehmen veröffentlichten Quartalsberichte initiierten zum Teil knackige Gewinnmitnahmen in den Aktien. Alle drei Quartalsberichte bzw. die Prognosen standen unter dem gemeinsamen Motto „Wenn gut einfach nicht gut genug ist.“. Das trifft vor allem auf die jeweiligen Ausblicke der drei KI-Profiteure zu. Dabei enttäuschten die Ausblicke keineswegs. Sie überraschten nur nicht positiv.
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Name Aktuell Diff. Börse
CIENA 420,00 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Ciena – Starke Zahlen, solider Ausblick, aber eben nicht mehr

Ciena berichtete am Donnerstag (04. Juni, nach US-Handelsschluss) über das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 02. Mai 2026) des Geschäftsjahres 2026. Das KI-Infrastrukturunternehmen veröffentlichte für den Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 1,570 Mrd. US-Dollar, nach 1,125 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 03. Mai 2025) des Geschäftsjahres 2025. Das Umsatzplus betrug somit satte 40 Prozent. Mit einem Plus von 42 Prozent trug das Segment „Optical Networking“ maßgeblich zur starken Performance bei.

Chart

Ciena vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 218,220 Mio. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 1,49 US-Dollar), nach 8,969 Mio. US-Dollar (EPS 0,06 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) erzielte Ciena einen Gewinn in Höhe von 240,199 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,64 US-Dollar), nach einem bereinigten Gewinn in Höhe von 60,657 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,42 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA wurde mit 341,772 Mio. US-Dollar veröffentlicht, nach 116,683 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2025.

Prognose für das 3. Quartal 2026 und das Fiskaljahr 2026

Für das laufende 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 rechnet Ciena mit einem Umsatz in Höhe von 1,625 Mrd. US-Dollar +/- 50 Mio. US-Dollar.  Für das gesamte Fiskaljahr 2026 sind es 6,3 Mrd. US-Dollar +/- 100 Mio. US-Dollar.

Aktie geht baden

Ciena  WKN: A0LDA7 | ISIN: US1717793095 | Ticker-Symbol: CIE1) geriet daraufhin unter Druck. Vor allem der Ausblick war dem Markt „zu vorsichtig“. Über den enormen Kursanstieg in den letzten Wochen preiste der Markt eben auch eine enorme Erwartungshaltung ein. Dieser wurde das Unternehmen nicht vollumfänglich gerecht, entsprechend reagierte der Markt „verschnupft“. Für Ciena muss es nun darauf ankommen, die eminent wichtige Unterstützungszone um 455 US-Dollar zu verteidigen. Sollte es für die Aktie darunter gehen, ist Obacht geboten. Gleichzeitig gilt: Ein Vorstoß über die 650 US-Dollar würde die Rallye reaktivieren und die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen.

Bn-Redaktion/mt
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