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Infineon-Aktie knickt ein

Setzen nach der Rekordjagd jetzt die großen Gewinnmitnahmen ein? 05.06.2026, 12:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Infineon Technologies
© Foto von Numan Ali auf Unsplash
Beim bayerischen Halbleiterhersteller Infineon Technologies hat sich das Blatt drastisch gewendet. Nachdem das Papier des DAX-Konzerns erst vor wenigen Tagen ein historisches Allzeithoch markierte, schlagen Marktteilnehmer nun spürbar den Rückzugsweg ein. An den internationalen Märkten macht sich zunehmend Skepsis breit, was die Nachhaltigkeit des aktuellen Technologie-Hypes betrifft. Die Aktie rutschte im aktuellen Handel tief ins Minus, büßte knapp sechs Prozent an Wert ein und notiert auf den wichtigsten Handelsplätzen bei rund 80,08 Euro.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 78,28 EUR -8,41 % Quotrix Düsseldorf

Das Ende eines dreitägigen Stillstands
Der plötzliche Kursrutsch kommt für aufmerksam agierende Chartbeobachter nicht vollends überraschend. Bereits an den vorangegangenen Handelstagen deutete sich eine Abschwächung der Aufwärtswelle an, da die Notierungen von Infineon Technologies an der absoluten Topmarke trotz anhaltendem Kaufdruck drei Tage in Folge nicht mehr vorankamen. Nach dieser Phase des Zögerns wurde im Freitagsgeschäft ein charttechnisch wichtiges Signal nach unten ausgelöst, was die Abwärtsbewegung zusätzlich beschleunigte.

Technische Indikatoren signalisierten überhitzte Lage
Hinter den Kulissen hatten Analysten schon im Vorfeld vor einer stark überkauften Marktsituation bei dem Halbleiter-Titel gewarnt. Führende technische Indikatoren signalisierten, dass sich das Papier extrem weit von seinen längerfristigen Durchschnittslinien nach oben entfernt hatte. Zudem mehren sich im Umfeld der Börsen die Stimmen, dass Investoren nach den außergewöhnlich hohen Gewinnen der vergangenen Wochen nun gezielt Kasse machen. Einigen Spekulationen zufolge wird dabei auch Kapital abgezogen, um sich für andere, bevorstehende Technologie-Börsengänge auf dem internationalen Parkett in Position zu bringen.

Wie tief kann das Papier korrigieren?
Durch das Unterschreiten der jüngsten Unterstützungslinien befindet sich die Aktie nun in einer technisch überfälligen Konsolidierungsphase. Die große Frage bleibt, ob es den Käufern gelingt, das Papier auf den nächsten tieferen Niveaus zu stabilisieren, oder ob der Kurs weiter in Richtung der gleitenden Durchschnitte durchgereicht wird. Das übergeordnete Bild zeigt, dass die Schere zwischen dem aktuellen Kurs und den langfristigen Jahrestrends weiterhin beträchtlich bleibt.

Ausblick für das Halbleiter-Segment
Trotz des aktuellen Dämpfers bleibt die langfristige Wachstumsstory im Bereich der Leistungshalbleiter für moderne Infrastrukturen ein großes Thema. Ob es sich bei dem aktuellen Rücksetzer um eine gesunde Marktbereinigung handelt oder ob die KI-Rallye vorerst ihr Limit erreicht hat, muss sich zeigen. Für risikoaversere Marktteilnehmer, die das hohe Schwankungsrisiko im Halbleiterbereich abfedern möchten, verweisen Experten in solchen Phasen verstärkt auf eine diversifizierte Streuung über breitere Sektor-ETFs.

Bn-Redaktion/js
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