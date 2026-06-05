Anzeige
++++++ US-Rohstoffboom entfesselt: Trump-Förderung als Mega-Hebel: Steht dieser Börsenneuling vor einer historischen Kursexplosion? ++++++
Rheinmetall schließt Umbau ab

Rekordaufträge im Fokus 05.06.2026, 17:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Lagerhalle Waffenherstellung
© Symbolbild erstellt mit DALL-E
Rheinmetall hat mit dem Verkauf der Power-Systems-Sparte an AEQUITA die mehrjährige Transformation zum reinen Verteidigungsunternehmen formal abgeschlossen. Gleichzeitig verfügt der Konzern mit rund 73 Milliarden Euro über einen historischen Auftragsbestand und profitiert von milliardenschweren Verträgen, darunter ein Großauftrag aus Rumänien. Trotz der starken operativen Entwicklung bleibt die Aktie deutlich unter ihrem Rekordhoch, weshalb Anleger nun auf die Halbjahreszahlen Anfang August und weitere Wachstumsimpulse blicken.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.200,80 EUR +0,68 % Lang & Schwarz

Das Ende einer mehrjährigen Transformation

Rheinmetall hat einen wichtigen Meilenstein seiner strategischen Neuausrichtung erreicht. Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags für die Division Power Systems hat der Konzern den Umbau zu einem reinen Verteidigungsunternehmen formal abgeschlossen. Käufer der Sparte ist die Beteiligungsgesellschaft AEQUITA.

Der vorläufige Kaufpreis beläuft sich auf 350 Millionen Euro für 100 Prozent der Anteile. Der vollständige Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Mit dem Verkauf trennt sich Rheinmetall von einem Geschäftsbereich, der in den vergangenen Jahren unter den Herausforderungen der Automobilindustrie gelitten hatte.

Die strategische Ausrichtung konzentriert sich damit künftig vollständig auf die Verteidigungssparten Weapon and Ammunition, Vehicle Systems sowie Air Defence. Bereits heute wird Power Systems in der Bilanz als „discontinued operation“ geführt. Im Geschäftsjahr 2026 wird zudem eine nicht zahlungswirksame Wertminderung von rund 200 Millionen Euro berücksichtigt.

Auftragsbestand erreicht historische Dimensionen

Während die Neuausrichtung abgeschlossen ist, präsentiert sich das operative Geschäft weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Auftragsbestand des Konzerns liegt mittlerweile bei rund 73 Milliarden Euro. Damit entspricht das Volumen mehr als dem Fünffachen eines Jahresumsatzes und unterstreicht die starke Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens.

Zusätzlichen Rückenwind brachte zuletzt ein Rahmenvertrag mit Rumänien. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf 5,7 Milliarden Euro und zählt zu den größten Vereinbarungen der vergangenen Monate.

Der hohe Auftragsbestand gilt als wichtiger Indikator für die langfristige Auslastung der Produktionskapazitäten. Gleichzeitig zeigt er die Bedeutung Rheinmetalls als Ausrüster im Zuge steigender Verteidigungsausgaben in zahlreichen europäischen Staaten.

Aktie bleibt trotz Milliardenaufträgen unter Druck

Trotz der starken operativen Entwicklung spiegelt sich die Dynamik bislang nicht vollständig im Aktienkurs wider. Seit Jahresbeginn hat die Rheinmetall-Aktie rund 25 Prozent an Wert verloren. Gegenüber dem Rekordhoch vom September 2025 liegt das Papier sogar knapp 40 Prozent im Minus.

Das bisherige 52-Wochen-Tief wurde am 13. Mai bei 1.099,80 Euro markiert. Zuletzt notierte die Aktie bei 1.204,60 Euro und damit nur knapp oberhalb der Marke von 1.200 Euro.

Diese Diskrepanz zwischen Rekord-Auftragsbestand und schwächerer Kursentwicklung steht derzeit im Mittelpunkt vieler Marktbeobachtungen. Während das operative Geschäft wächst, warten Investoren offenbar auf weitere Belege dafür, dass sich die hohen Auftragseingänge nachhaltig in Umsatz und Ergebnis niederschlagen.

ILA Berlin rückt neue Technologien in den Fokus

Vom 10. bis 14. Juni wird Rheinmetall auf der Luft- und Raumfahrtmesse ILA Berlin erstmals in seiner neuen Konzernstruktur auftreten. Dabei will das Unternehmen mehrere Schlüsseltechnologien präsentieren.

Im Mittelpunkt steht die Loitering Munition FV-014 mit einer Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Für das System besteht bereits ein milliardenschwerer Rahmenvertrag mit der Bundeswehr. Ebenfalls präsentiert wird der Skyranger 30, ein mobiles Flugabwehrsystem, das bereits von Deutschland, Österreich und Dänemark bestellt wurde.

Darüber hinaus zeigt Rheinmetall das unbemannte System MQ-28 Ghost Bat aus dem Bereich der digitalen Domäne. Die Präsentation erfolgt gemeinsam mit SAR-Satelliten und verdeutlicht die zunehmende Bedeutung vernetzter und autonomer Systeme im Verteidigungssektor.

Halbjahreszahlen könnten für neue Impulse sorgen

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf die nächsten operativen Meilensteine. Von besonderem Interesse dürfte die formale Verbuchung des rumänischen Großauftrags im zweiten Quartal sein. Ebenso werden Fortschritte bei der Integration der maritimen Aktivitäten genau beobachtet.

Spätestens am 6. August dürfte sich zeigen, wie der Markt die aktuelle Entwicklung bewertet. Dann veröffentlicht Rheinmetall seine Halbjahreszahlen und gibt Einblicke in die weitere Geschäftsentwicklung eines Konzerns, der den Wandel zum reinen Verteidigungsspezialisten nun auch formal abgeschlossen hat.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VY5PZW
Ask: 0,00
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VG63WK
Ask: 2,34
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VY5PZW VG63WK. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
2 Bericht: Weiterer Rekord bei Einbürgerungen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an Hauptdiskussion
4 Zuständiger SPD-Politiker gegen Verlängerung des Tankrabatts Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 EQS-News: Diginex veröffentlicht Update zur strategischen KI-Transformation – der Übernahme von Resulticks im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit starkem EBITDA-Profil von 46 bis 50 Millionen US-Dollar sowie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
RWE: Neues Kursziel sorgt für Fantasie bei Anlegern

17:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power: Warum Anleger wieder optimistisch werden

16:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz-Aktie unter Druck: Rutscht der Autogigant jetzt vö…

14:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia-Aktie im Formtief: Bietet das neue Jahrestief jetzt eine …

12:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon-Aktie knickt ein: Setzen nach der Rekordjagd jetzt die gro…

12:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax zittert vor US-Arbeitsmarktbericht: Münchener Rück – Findet …

12:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CrowdStrike - Zahlen da. Ernüchterung auch: Aktie rutscht kräftig …

8:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer-Aktie wackelt trotz Tagesplus: Droht wegen Glyphosat der nä…

Gestern 16:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer