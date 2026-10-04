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DAX-Prognose

Index erwartet harte Woche. Münchener Rück im Fokus 04.10.2026, 08:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX-Prognose: Index erwartet harte Woche. Münchener Rück im Fokus
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© Bild: istockphoto.com/JHVEPhoto
Die letzte Handelswoche brachte dem Index zwar Kursverluste ein, doch der robuste Wochenausklang rückte einiges wieder gerade. Am Ende notierte der DAX oberhalb von 25.200 Punkten und die Blicke richteten sich bereits nach vorn.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Münchener Rück 509,90 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 25.296,00 PKT ±0,00 % Lang & Schwarz
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Ölmarkt und Anleiherenditen als Brandbeschleuniger

Die anstehende Handelswoche wird es in sich haben. Zahlreiche Konjunkturdaten werden erwartet. Zudem könnten unvorteilhafte Entwicklungen am Ölmarkt dem Index Schmerzen bereiten. Am Freitag legten die Ölpreise im späten Handel wieder zu. Das zog die Anleiherenditen wieder nach oben. Am Freitag stemmte sich der DAX noch erfolgreich gegen diese Entwicklungen, doch sollten sich diese zum Wochenauftakt verstärken, muss das nicht so bleiben.

Konjunkturdaten im Überblick

Bei der beträchtlichen Anzahl von Konjunkturdaten, die in den nächsten Tagen veröffentlicht werden, ist es schwer, den Überblick zu behalten. Aus deutscher Sicht wird es bereits am Montag spannend, wenn die Auftragseingänge Industrie und der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor vermeldet werden. In den USA wartet am Montag unter anderem der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Am Mittwoch wird unter anderem das Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung des FOMC der US-Notenbank (fand am 15. und 16. September statt) veröffentlicht.

Das sind die wichtigen Chartmarken

Für den deutschen Leitindex geht es in der aktuellen Situation in erster Linie um Schadensbegrenzung. Rücksetzer sollten tunlichst auf 25.000 Punkte begrenzt bleiben. In der letzten Handelswoche hat sich gezeigt, dass ein Bruch der 25.000er Marke schnell Abwärtsmomentum kreieren kann. Der jüngste Rücksetzer wurde jedoch rasch wieder eingefangen. Das muss beim nächsten nicht so sein.

Chartanalyse

Münchener Rück im Fokus

Der vermeintlich unspektakuläre Kursverlauf der Münchener Rück (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) könnte in einer spektakulären Bewegung enden. Im Fokus steht hierbei die vergleichsweise enge Handelsspanne 515 Euro bis 495 Euro. Die obere Begrenzung der Range wird zudem von der 200-Tage-Linie verstärkt. Somit hätte ein erfolgreicher Ausbruch über die Oberseite besondere Relevanz. Ein erfolgreicher Ausbruch über die Oberseite würde der Aktie des Rückversicherers Aufwärtspotenzial in Richtung 530 Euro und 560 Euro eröffnen. Bei Rücksetzern unter die 495er Marke wird es ungemütlich. In diesem Fall wartet eine Bewegung auf 480 Euro bzw. 460 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Von Analystenseite gab es zuletzt Gegenwind für die Aktie. Die Analysten von Jefferies senkten das Kursziel für die Münchener Rück von 600 Euro auf 550 Euro. Das Votum lautet indes unverändert „hold“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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