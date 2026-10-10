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DAX stellt die Weichen

Infineon scheitert spektakulär. War es das mit der Erholungsrallye? 10.10.2026, 08:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX stellt die Weichen: Infineon scheitert spektakulär. War es das mit der Erholungsrallye?
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© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der deutsche Leitindex beendete mit einer überaus soliden Freitagsvorstellung eine schwierige Handelswoche. Mit dem Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten könnte der DAX sogar eine wichtige Weichenstellung vollzogen haben.
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Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 58,97 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 25.175,00 PKT ±0,00 % Lang & Schwarz
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DAX am Freitag – Ölpreise, Anleiherenditen und Deutsche Telekom im Blick

Die Handelswoche gestaltete sich bereits von Beginn an schwierig. Der Freitag machte da keine Ausnahme. Ölpreise, Anleiherenditen sowie der Kurseinbruch der Deutschen Telekom sorgten für einen spannenden Handel.

Der deutsche Leitindex nahm die im Vergleich zum Donnerstag gesunkenen Ölpreise zunächst wohlwollend zur Kenntnis. Der Ölpreisrückgang zog auch die Anleiherenditen nach unten. So entfernten sich die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder deutlicher von den 5,3 Prozent. Kurzzeitig sah es sogar nach einem Test der 5,2 Prozent aus. Die rückläufigen Renditen stützten die den DAX und ermöglichten ihm eine kräftige Erholung. Dass es im späten Freitagshandel wieder etwas wackliger wurde, lag an der Erholung der Ölpreise und entsprechend der Anleiherenditen.

Das satte Kursminus der Deutschen Telekom begleitete den DAX-Handel hingegen den ganzen Tag. Anleger „flohen“ aus der Aktie, nachdem bekannt, dass SpaceX ein Paket von Mobilfunkfrequenzen erworben hat und anstrebt, zum US-weiten Mobilfunkanbieter und damit zum Konkurrenten von T-Mobile aufzusteigen. Ob der hohen Gewichtung der Deutschen Telekom im DAX entwickelte sich das Ganze zum Problem für den Index. Dennoch stehen die Weichen im DAX erst einmal auf Erholung. Das nächste Bewegungsziel könnte der Kursbereich von 25.500 Punkten sein.

Einen herben Rückschlag musste unter der Woche hingegen die Infineon-Aktie hinnehmen.

Chartanalyse

Infineon scheitert spektakulär. War es das mit der Erholungsrallye?

In der Kommentierung vom 4. Oktober zur Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) thematisierten wir an dieser Stelle die veritable Kursrallye. Ein starker Newsflow trieb den Aktienkurs damals an. Die Infineon-Aktie lief mit großer Vehemenz auf den starken Widerstandsbereich von 65 Euro zu. Ein Ausbruch schien unausweichlich. Doch die Aktie scheiterte krachend. Einsetzende Gewinnmitnahmen warfen die Aktie zurück. Schnell geriet der eminent wichtige Unterstützungsbereich von 60 Euro in den Fokus. Zur Stunde notiert die Aktie sogar darunter. Das eröffnet der Aktie nunmehr weiteres Abwärtspotenzial. Der zentrale Unterstützungsbereich bei 54 Euro könnte nun noch einmal einem Test unterzogen werden. Ein Rücksetzer wäre ein herber Rückschlag. In diesem Fall könnte es weitere Abgaben in Richtung 48 Euro geben. Zudem wäre wohl das Ende der Erholungsrallye besiegelt.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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