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DAX unter Druck

DAX fällt unter 25.000 Punkte – der Ölpreis wird zum Problem 08.10.2026, 12:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild DAX
AI MODIFIED
© Midjourney
Der deutsche Leitindex gerät zunehmend unter Druck und ist am Donnerstag unter die viel beachtete Marke von 25.000 Punkten gefallen. Steigende Ölpreise, hohe Anleiherenditen, neue geopolitische Risiken und wachsende Unternehmensschulden belasten die Aktienmärkte. Gleichzeitig richten sich die Hoffnungen auf die laufende Berichtssaison.
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Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.926,03 PKT -0,77 % TTMzero RT
Öl (WTI) 91,49 USD +2,86 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 104,41 USD +3,42 % Lang & Schwarz
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DAX setzt Talfahrt fort

Nach mehreren freundlichen Handelstagen hat sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt wieder eingetrübt. Der DAX gab bereits am Mittwoch deutlich nach und setzte seine Schwäche am Donnerstag fort. Damit rückt die Entwicklung an den internationalen Märkten erneut stärker in den Fokus, denn auch die wichtigsten US-Indizes standen zuletzt unter Druck.

Ölpreis verschärft die Sorgen

Eine wichtige Belastung kommt derzeit vom Rohstoffmarkt. Die Ölpreise sind weiter gestiegen und bewegen sich über der Marke von 100 Dollar. Sorgen über mögliche neue militärische Auseinandersetzungen mit dem Iran sowie ein heranziehender Tropensturm im Golf von Mexiko verstärken die Nervosität. Gleichzeitig versucht die Internationale Energieagentur, mit der Freigabe von Reserven insbesondere die angespannte Lage beim Diesel zu entschärfen.

Berichtssaison wird zum Härtetest

Nun richtet sich der Blick verstärkt auf die Unternehmen. Von den großen US-Konzernen werden kräftig steigende Quartalsgewinne erwartet. Damit liegt die Messlatte allerdings hoch. Besonders die enormen Investitionen rund um künstliche Intelligenz müssen zunehmend zeigen, ob daraus entsprechende Erträge entstehen. Enttäuschungen könnten die ohnehin vorhandenen Korrekturrisiken an den Aktienmärkten verstärken.

Samsung liefert Licht und Schatten

Für Aufmerksamkeit sorgte unterdessen Samsung mit einem weiteren Rekordquartal. Der südkoreanische Technologiekonzern profitierte von der starken Nachfrage nach KI-Chips. Gleichzeitig belasten die hohen Chippreise andere Geschäftsbereiche des Konzerns. Die Aktie reagierte trotz der starken Geschäftsentwicklung schwächer, nachdem sie zuvor bereits deutlich gestiegen war.

Neue Signale aus Deutschland

Auch aus Deutschland kommen wichtige Impulse. Daimler Truck meldete einen kräftigen Anstieg beim Absatz, während Südzucker trotz eines nahezu stabilen Umsatzes den operativen Gewinn steigern konnte. Gleichzeitig soll die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose anheben. Ob diese positiven Nachrichten ausreichen, um die Belastungen an den Märkten auszugleichen, bleibt abzuwarten.

DAX vor schwieriger Phase

Neben Ölpreisen und geopolitischen Risiken beschäftigen Anleger auch steigende Anleiherenditen und die zunehmende Verschuldung großer Unternehmen. Besonders kritisch wird gesehen, dass ein Teil der Investitionen in künstliche Intelligenz zunehmend über Kredite finanziert wird. Damit bleibt das Marktumfeld angespannt – und der DAX steht nach dem Rutsch unter 25.000 Punkten vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

Bn-Redaktion/js
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