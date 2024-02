Hierzu zählen auch die Daten des US-amerikanischen Solarmodulherstellers First Solar, der am Dienstag (27. Februar) seine Finanzergebnisse veröffentlichte. Die Zahlen fielen stark aus. Der robuste Ausblick überzeugte die Marktakteure ebenfalls. Im Ergebnis profitierte die Aktie...

First Solar mit überraschend starken Zahlen.

First Solar gab den Umsatz für 2023 mit 3,318 Mrd. US-Dollar an, nach 2,619 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022. Damit verzeichnete das Solarunternehmen einen deutlichen Umsatzanstieg in Höhe von mehr als 26 Prozent. Die starke Umsatzentwicklung schlug auch auf die Ergebnisseite durch. First Solar gab den Nettogewinn im abgelaufenen Jahr mit 830,777 Mio. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum Jahr 2022 eine deutliche Verbesserung. Damals sah sich das Unternehmen noch mit einem Verlust in Höhe von -44,166 Mio. US-Dollar konfrontiert. Entsprechend belief sich das EPS (earnings per share) für 2023 auf 7,74 US-Dollar, nach einem EPS in Höhe von -0,41 US-Dollar in 2022.

Starker Ausblick auf 2024

Auch die Prognose des Unternehmens für das laufende Jahr konnte sich sehen lassen. First Solar erwartet für 2024 einen Umsatz in einer Spanne von 4,4 Mrd. US-Dollar bis 4,6 Mrd. US-Dollar. Auch der Gewinn soll sich positiv entwickeln. First Solar rechnet hier mit einem EPS in einer Spanne von 13,0 US-Dollar bis 14,0 US-Dollar.

Das macht die Aktie.

Die Aktie (WKN: A0LEKM | ISIN: US3364331070 | Ticker-Symbol: F3A) reagierte zunächst sehr positiv auf die Zahlen. So weit, so gut. Der untere Chart zeigt aber auch, dass aus charttechnischer Sicht die Aktie noch nichts gerissen hat.

First Solar versucht sich bereits seit geraumer Zeit an einer Bodenbildung. Hinter der Aktie liegt eine knackige Korrektur. Noch im August des vergangenen Jahres notierte sie komfortabel oberhalb von 200 US-Dollar. Der aktuell zu beobachtende Versuch, einen tragfähigen Boden auszubilden, spielte sich zuletzt hauptsächlich in einer Spanne von 140 US-Dollar bis 160 US-Dollar ab. Zwischenzeitlich gab es immer wieder Bestrebungen der Aktie, die Range über eine der beiden Begrenzungen zu verlassen. Entsprechende Versuche wurden jedoch vergleichsweise rasch wieder eingefangen. Auch die positive Reaktion auf die Zahlen blieb innerhalb dieser Range. Insofern ist das Ganze bislang noch eher ein Sturm im Wasserglas. Ein Ausbruch über die 160 US-Dollar würde der Aktie Aufwärtspotential in Richtung 173 US-Dollar / 177 US-Dollar eröffnen. Hingegen würde ein Rücksetzer unter die 140 US-Dollar, die 130 US-Dollar (Tief aus dem November 2023) auf die Tagesordnung setzen.