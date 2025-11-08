Anzeige
Musk-Konzern vor Richtungsentscheidung

Tesla-Aktionäre stoppen geplantes Engagement in Musks KI-Startup xAI 08.11.2025, 16:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Tesla
© Foto von Austin Ramsey auf Unsplash
Bei der jüngsten Abstimmung der Tesla-Aktionäre wurde ein Vorschlag, in Elon Musks KI-Unternehmen xAI zu investieren, nicht angenommen. Obwohl viele Stimmen für das Vorhaben abgegeben wurden, verhinderten zahlreiche Enthaltungen den Erfolg der Initiative. Das Ergebnis wirft neue Fragen über die zukünftige Rolle von Künstlicher Intelligenz innerhalb des Tesla-Konzerns auf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Tesla 373,88 EUR +0,53 % Lang & Schwarz

Abstimmung scheitert an Enthaltungen
Der Vorschlag sollte dem Tesla-Verwaltungsrat ermöglichen, eine finanzielle Beteiligung an xAI zu prüfen. Zwar entfiel ein großer Teil der abgegebenen Stimmen auf die Befürworter – jedoch gelten Enthaltungen laut den Tesla-Satzungen als Gegenstimmen. Damit wurde der Antrag nicht angenommen.
Da es sich um eine unverbindliche Empfehlung handelte, liegt die endgültige Entscheidung nun beim Board. Die Unternehmensführung will die starke Unterstützung unter vielen Anteilseignern jedoch berücksichtigen, bevor weitere Schritte eingeschätzt werden.

Verbindung zwischen Tesla und xAI
xAI ist eines der jüngeren Unternehmen im Netzwerk von Elon Musk. Es arbeitet an KI-Modellen und Anwendungen, darunter dem Chatbot „Grok“, der bereits in Tesla-Fahrzeuge integriert wurde. Zudem besteht eine geschäftliche Verbindung über Energiespeicherlösungen, die xAI in der Vergangenheit von Tesla bezogen hat.
Musk hatte in der Vergangenheit offen darüber gesprochen, eine mögliche finanzielle Unterstützung seitens Tesla für xAI zu erwägen. Gleichzeitig betonte Tesla, dass Projekte des KI-Startups nicht zwangsläufig mit dem eigenen Kernauftrag im Automobil- und Energiesektor übereinstimmen.

Unterschiedliche strategische Ausrichtungen
Tesla setzt bei Künstlicher Intelligenz vor allem auf Anwendungen für autonome Fahrfunktionen und Robotiksysteme. xAI verfolgt dagegen eine breiter angelegte Forschungsperspektive, die über den Fahrzeugbereich hinausgeht. Vertreter des Tesla-Boards hatten im Vorfeld betont, dass beide Unternehmen zwar voneinander profitieren könnten, jedoch verschiedene Ziele und Entwicklungswege verfolgen.

Ausblick
Wie Tesla mit dem Votum umgeht, bleibt offen. Klar ist jedoch: Die Diskussion um die Rolle von KI im Unternehmen dürfte weiter an Gewicht gewinnen – ebenso wie die Frage nach der strategischen Verzahnung von Musks zahlreichen Firmen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
