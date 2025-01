Quartalszahlen im Fokus

Netflix gab den Umsatz im 4. Quartal 2024 mit 10,247 Mrd. US-Dollar an, nach 8,833 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2023. Das Umsatzwachstum belief sich damit auf 16 Prozent. Die aktuelle Wachstumsrate liegt damit etwas über der des Vorquartals. Zum Vergleich: Von Q3 / 2023 auf Q3 / 2024 betrug das Plus „nur“ 15 Prozent. Und auch auf der Ergebnisseite überzeugte Netflix. Das Unternehmen veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 1,869 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS von 4,27 US-Dollar), nach 0,938 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS von 2,11 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Der wichtige free cash flow fiel robust aus, blieb aber unter dem Wert des Vorjahresquartals. Netflix veröffentlichte für das 4. Quartal 2024 einen free cash flow in Höhe von 1,378 Mrd. US-Dollar, nach 1,581 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2023. Am Ende des 4. Quartals 2024 hatte Netflix 301,63 Mio. zahlende Kunden, nach 282,72 Mio. zahlenden Kunden am Ende des 3. Quartal 2024.

Ausblick auf das 1. Quartal 2025

Netflix rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatz in Höhe von 10,416 Mrd. US-Dollar. Der Streamingdienstanbieter prognostiziert für das 1. Quartal 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,440 Mrd. US-Dollar. Das entspricht wiederum einem EPS in Höhe von 5,58 US-Dollar.

Chartcheck Netflix

Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung war die Netflix-Aktie (WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC) damit beschäftigt, sich aus einer Korrektur zu befreien. Das Korrekturszenario wurde mit dem Ausbau eines Mehrfachtops im Bereich von 940 US-Dollar eingeleitet und hatte die Aktie seit Weihnachten 2024 fest im Griff. Die furiose Reaktion des Marktes auf die Zahlen könnte die Korrektur nun endgültig beenden. Wie immer gilt, dass man die erste, nachbörsliche Reaktion nicht überbewerten sollte. Außer Acht lassen sollte man sie allerdings auch nicht. Für Netflix ging es nachbörslich in Richtung 1.000 US-Dollar. Sollte sich dieser Kursanstieg im heutigen regulären Mittwochshandel bestätigen, käme dieses einem Befreiungsschlag gleich, wäre in diesem Fall doch das markante Mehrfachtop bei 940 US-Dollar Geschichte.