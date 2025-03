Novo Nordisk – Charttechnische Lage immer bedrohlicher

Nach einer kurzen Erholung kippte die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) zuletzt erneut unter die Marke von 70 Euro. Der entscheidende Widerstand bei 86,5 Euro blieb während der zurückliegenden Erholung unberührt.

Novo Nordisk sicherte sich zuletzt die Rechte an einem potentiellen Abnehmmittel der chinesischen United Laboratories. Der Wirkstoff befindet sich noch in der Testphase. Novo Nordisk leistete eine erste Zahlung in Höhe von 200 Mio. US-Dollar an die Chinesen. Bei entsprechenden Fortschritten und einem möglichen Markteintritt sollen weitere Zahlungen folgen. Die von Novo Nordisk zu zahlende Summe kann demnach auf bis zu 2 Mrd. US-Dollar steigen. Der Markt reagierte zurückhaltend auf die Nachricht. Der Rücksetzer setzte sich fort. Novo Nordisk tauchte unter die wichtige Unterstützung von 73,5 Euro ab und musste auch die 70 Euro aufgeben. Das Ganze könnte aus charttechnischer Sicht nun in einem Debakel enden. Sollte es nun auch noch deutlich unter die 67 Euro gehen, könnte sich die Korrektur in Richtung 60 Euro ausdehnen.

Kurzum

Der Novo Nordisk-Aktie fehlt aktuell der Rückenwind von fundamentaler Seite. Die Kursschwäche könnte sich weiter ausbauen. Aktuell droht der Rücksetzer unter die 67 Euro. Sollte es so kommen, könnte es ungemütlich werden. Weitere Abgaben in Richtung 60 Euro würden drohen. Aus charttechnischer Sicht würde die Rückkehr der Aktie über die 86,5 Euro die Lage entspannen. Analysten bewerten die Perspektiven der Dänen durchaus unterschiedlich. So bestätigten die Analysten von Deutsche Bank Research ihr Votum „buy“ für die Aktie und das Kursziel von 900 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 120,63 Euro). Die Analysten der Berenberg-Bank senkten hingegen ihr Kursziel von 725 Dänische Kronen auf 610 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 81,76 Euro). Das Votum lautet unverändert „hold“.