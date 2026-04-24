Ölpreise legen massiv zu

BP vor den Zahlen – Was geht da noch für die Aktie? 24.04.2026, 10:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise legen massiv zu: BP vor den Zahlen – Was geht da noch für die Aktie?
© Michael Pointner auf Pexels
Die Situation im Nahen und Mittleren Osten bleibt undurchsichtig und gleichzeitig dynamisch. Die Ölpreise spiegeln zunehmend die Sorge der Marktakteure wider, dass der Konflikt noch eine Weile anhalten wird.
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Die Waffenruhe ist brüchig. Trump scheint rat- und planlos zu sein. Der Iran sieht sich in einer starken Position. Die Straße von Hormus ist das zentrale Thema für den Ölmarkt. Gleichzeitig droht der Iran mit neuen massiven Schlägen auf die Ölinfrastruktur benachbarter Länder – sofern sie die USA im Kampf gegen den Iran unterstützen. 

Die Ölpreise haben ihre Verschnaufpause nun wohl endgültig beendet. Im Zuge der Bekanntgabe der Waffenruhe gerieten die Ölpreise zunächst unter Druck. Da aber bislang nichts Zählbares bei den Verhandlungen herauskam, bekamen Brent Öl und WTI Öl wieder Oberwasser. Die überaus explosive Lage in der Straße von Hormus stimuliert die Ölpreise darüber hinaus. Zudem ist nicht auszuschließen, dass es dort jederzeit zu einer Eskalation kommen kann. Und eine solche könnte die Ölpreise in ungeahnte Höhen treiben. 

BP vor den Zahlen – Was geht da noch für die Aktie?

BP wird die Zahlen für das 1. Quartal 2026 am kommenden Dienstag (28. April) veröffentlichen. Der Ölkonzern hat die Erwartungen bereits mit einem Trading-Update angeheizt. Darin hieß es unter anderem, dass BP im letzten Quartal im Ölhandel voraussichtlich ein außergewöhnliches Ergebnis erzielt haben dürfte. Wie dem auch sei - die anstehende Veröffentlichung wird die Erwartungen auf den Prüfstand stellen. 

BP Aktienchart

Die BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) steckt in einer ambivalenten Konsolidierungsformation fest. Aus charttechnischer Sicht gibt es einen breiten Interpretationsspielraum. Eine Fortsetzung der imposanten Kursrallye ist als mögliches Szenario genauso im Rennen, wie der Eintritt in eine ausgeprägte Korrektur. Zwei Kursbereiche sind aktuell von zentraler Bedeutung. Die BP-Aktie muss über die 6,1 GBP, um die Rallye wieder anzukurbeln. Ein Rücksetzer unter die 5,3 GBP sollte hingegen tunlichst vermieden werden. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC stufen die BP-Aktie zwar unverändert mit „sector perform“ ein. Das Kursziel hoben sie dennoch kräftig von 640 Pence auf 700 Pence an. Auch die Analysten der Schweizer UBS werden optimistischer. So stuften die Aktie von „neutral“ auf „buy“ hoch. Das Kursziel passten sie von 650 Pence auf 700 Pence an.

Bn-Redaktion/mt
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