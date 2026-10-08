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Rheinmetall

1,5 Milliarden Euro Finanzspritze 08.10.2026, 16:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall
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© Bild von Amber Clay auf Pixabay
Rheinmetall verschafft sich zusätzlichen finanziellen Spielraum und verdoppelt seine Kreditlinie vorzeitig. Statt bislang 750 Millionen Euro stehen dem DAX-Konzern künftig 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Rheinmetall-Aktie reagiert positiv und gewinnt rund 1 Prozent auf 940,50 Euro.
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Rheinmetall verdoppelt seinen Kreditrahmen

Rheinmetall erhöht seinen bestehenden Kreditrahmen von 750 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro und erneuert die Vereinbarung vorzeitig. Dahinter steht eine sogenannte syndizierte Kreditlinie. Dabei stellen mehrere Banken gemeinsam einen bestimmten Kreditrahmen bereit, auf den das Unternehmen bei Bedarf zugreifen kann. Die 1,5 Milliarden Euro bedeuten deshalb nicht automatisch, dass Rheinmetall neue Schulden in dieser Höhe aufnimmt. Der Konzern sichert sich zunächst lediglich die Möglichkeit, bei Bedarf schnell zusätzliche Mittel abzurufen.

Mehr Flexibilität für das weitere Wachstum

Eine solche Kreditlinie funktioniert ähnlich wie ein großer finanzieller Puffer. Rheinmetall kann Teile davon nutzen, wenn kurzfristig zusätzliches Kapital benötigt wird, ohne jedes Mal einen neuen Kredit aushandeln zu müssen. Der bereitgestellte Rahmen kann für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Mit der Verdopplung erhöht Rheinmetall damit vor allem seine finanzielle Flexibilität und richtet seine Finanzierungsmöglichkeiten stärker auf das erwartete weitere Wachstum aus.

Mehrere Banken teilen sich das Risiko

Bei einer syndizierten Finanzierung stellt nicht nur eine einzelne Bank das Geld bereit. Stattdessen schließen sich mehrere Kreditinstitute zusammen und teilen den vereinbarten Kreditrahmen untereinander auf. Dadurch verteilt sich auch das Risiko auf mehrere Banken. Rheinmetall erweitert gleichzeitig den Kreis seiner internationalen Finanzierungspartner. Der Konzern verbreitert damit seine finanzielle Basis und reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Kreditgebern.

Bereits 500 Millionen Euro aufgenommen

Die neue Kreditlinie folgt auf einen weiteren Finanzierungsschritt in diesem Jahr. Bereits im Mai 2026 hatte Rheinmetall eine Anleihe über 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Mit dem zusätzlichen Kreditrahmen erweitert der Konzern nun erneut seine Finanzierungsmöglichkeiten. Anders als bei der Anleihe fließen durch die Kreditlinie allerdings nicht automatisch 1,5 Milliarden Euro in das Unternehmen. Erst eine tatsächliche Nutzung des Rahmens würde die Verschuldung entsprechend erhöhen.

Rheinmetall-Aktie legt 1 Prozent zu

An der Börse kommt die Nachricht positiv an. Die Rheinmetall-Aktie gewinnt am Donnerstag rund 1 Prozent auf 940,50 Euro. Damit honorieren Anleger zunächst den zusätzlichen finanziellen Spielraum des Konzerns. Entscheidend bleibt, wie stark Rheinmetall die neue Kreditlinie tatsächlich in Anspruch nimmt und wofür die verfügbaren Mittel eingesetzt werden. Zusammen mit der im Mai platzierten 500-Millionen-Euro-Anleihe verfügt das Unternehmen nun über deutlich mehr Flexibilität bei seiner weiteren Finanzierung.

Bn-Redaktion/tb
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