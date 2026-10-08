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Rheinmetall – Aktie wird immer billiger

Anleger wenden sich ab. Weiterer Abverkauf droht 08.10.2026, 17:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall – Aktie wird immer billiger: Anleger wenden sich ab. Weiterer Abverkauf droht
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© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Man kann es salopp vielleicht so formulieren: Mit der Rheinmetall-Aktie ist derzeit kein Blumentopf zu gewinnen. Die ungestüme Aufwärtsdynamik vergangener Tage ist einer gewissen Lethargie gewichen. Der Rücksetzer unter die Marke von 1.000 Euro hat den Effekt verstärkt. Wer sich eine schnelle Rückkehr über die 1.000 Euro erhofft hatte, wird bislang enttäuscht. Und es droht weiteres Ungemach.
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Rheinmetall 939,50 EUR +1,40 % Tradegate
DAX 24.926,00 PKT -0,75 % Lang & Schwarz
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Rheinmetall kurbelt das Wachstum an

Die Nachrichten reißen nicht ab. So gab Rheinmetall kürzlich bekannt, die Serienproduktion von Weltraumsatelliten gestartet zu haben. Unter Anlegern wird längst die Frage gestellt und diskutiert, ob es richtig ist, dass sich Rheinmetall breiter aufstellt und auch in andere Geschäftsfeldern vorstößt, die weit ab von der bisherige Kernkompetenz liegen. Immerhin stärkt der Düsseldorfer Rüstungskonzern auch bewährte Segmente. So vermeldete Rheinmetall, dass man das Werk des französischen Bahntechnik-Unternehmens Alstom in Kassel übernehmen wird. In den Produktionshallen werden zukünftig wohl Panzer gebaut. Wachstum braucht Kapital und so verdoppelte Rheinmetall seine Kreditlinie auf 1,5 Mrd. Euro.

Chartanalyse

Analystenkommentar sorgt für Aufsehen

Analystenkommentare sorgen mitunter für großes Aufsehen und bieten Anlegern jede Menge Gesprächsstoff. So auch der aktuelle Kommentar der Analysten von Deutsche Bank Research. Sie bestätigten ihr Votum „buy“ für die Rüstungsaktie. Das Kursziel setzen sie unverändert mit sportlichen 1.800 Euro an.

Chartcheck: Für die Aktie wird die Luft dünner

Die markante Topformation thront noch immer über dem Kursverlauf die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM). Mehrere große Aufwärtsbewegungen scheiterten im Kursbereich von 1.900 Euro bis 2.000 Euro. Das letzte Scheitern war eines zu viel. Der Aktienkurs kippte und wurde schließlich von einer heftigen Korrektur erfasst. Für die Rheinmetall-Aktie geht es nun ans Eingemachte. Der erneute Bruch der Unterstützung von 1.000 Euro bringt die wichtige Unterstützungszone um 930 Euro / 900 Euro in Bedrängnis. Die Aktie hätte jetzt aber die Chance, den Test erfolgreich zu gestalten und eine beherzte Erholung zu starten. In diesem Fall würde sich im Kursbereich um 930 Euro / 900 Euro ein tragfähiger Boden ausbilden. Doch Obacht. Die Vehemenz des aktuellen Rücksetzers lässt nicht viel Gutes erwarten. Ein Bruch der 900 Euro muss einkalkuliert werden. Sollte es hierzu kommen, könnte es für Rheinmetall rasch in Richtung 750 Euro gehen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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