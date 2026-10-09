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Siemens Energy

1,2 Millionen Aktien zurückgekauft – Kursziel bei 200 Euro 09.10.2026, 16:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens Energy
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© Siemens Energy
Die Siemens-Energy-Aktie legt deutlich zu und erhält gleich von mehreren Seiten Rückenwind. Während RBC an einem Kursziel von 200 Euro festhält, hat der Energietechnikkonzern bereits mehr als 1,18 Millionen eigene Aktien zurückgekauft. Doch vor den anstehenden Quartalszahlen wächst auch die Spannung: Kann Siemens Energy die hohen Erwartungen erfüllen?
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RBC sieht Potenzial bis 200 Euro

Die Aktie steigt am Freitag um rund zwei Prozent und notiert zuletzt bei etwa 144 Euro. Für zusätzlichen Rückenwind sorgt die Einschätzung von RBC. Analyst Mark Fielding bestätigt die Einstufung „Outperform“ und hält am Kursziel von 200 Euro fest. Er rechnet damit, dass sich die positive Umsatzentwicklung im Industriegütergeschäft fortgesetzt hat. Auch beim operativen Ergebnis erwartet er einen Wert oberhalb der durchschnittlichen Marktschätzung.

Rückkauf überschreitet 1,18 Millionen Aktien

Siemens Energy setzt auch bei der eigenen Aktie ein Zeichen. Seit dem Start des Rückkaufprogramms Ende September hat der Konzern mehr als 1,18 Millionen eigene Anteilsscheine erworben. Allein innerhalb einer Woche kamen knapp 895.000 Aktien hinzu. Darüber hinaus wurde eine weitere Rückkauftranche von bis zu zwei Milliarden Euro angekündigt. Die Kapitalmaßnahmen könnten die Nachfrage nach der Aktie unterstützen, ersetzen jedoch nicht den Nachweis einer nachhaltig starken Geschäftsentwicklung.

DZ Bank bleibt trotz höherem Kursziel vorsichtig

Nicht alle Analysten sind gleichermaßen optimistisch. Die DZ Bank hob ihren fairen Wert zwar von 128 auf 157 Euro an, hält aber an der Einstufung „Halten“ fest. Damit liegt ihre Bewertung deutlich unter dem RBC-Kursziel. Entscheidend ist aus Sicht des Marktes, ob Siemens Energy seine operativen Fortschritte in dauerhaft höhere Erträge umsetzen und die mittelfristigen Ziele bestätigen oder sogar anheben kann.

Wachstum in neuen Märkten

Zusätzliche Chancen ergeben sich aus dem weltweiten Ausbau der Energieinfrastruktur. Siemens Energy will seine Präsenz in Wachstumsmärkten stärken und setzt dabei auch auf den Aufbau lokaler Lieferketten. Die Nachfrage nach leistungsfähiger Energietechnik bietet dem Konzern Möglichkeiten, seine Position bei Netzen und Kraftwerkstechnik auszubauen. Gleichzeitig bleiben die Umsetzung der Expansionspläne und die Entwicklung der Weltwirtschaft wichtige Einflussfaktoren.

Der 11. November wird zum Härtetest

Am 11. November legt Siemens Energy die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Dann wird sich zeigen, ob die optimistischen Erwartungen an Umsatz und operatives Ergebnis gerechtfertigt sind. Bestätigt das Unternehmen seine Ziele oder liefert zusätzliche Perspektiven für die kommenden Jahre, könnte das der Aktie weiteren Auftrieb geben. Enttäuschungen beim Ausblick oder bei den Margen könnten dagegen die jüngsten Kursgewinne unter Druck setzen.

Bn-Redaktion/js
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