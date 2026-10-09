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Sprit frisst Marge

Delta kappt Gewinnziel wegen Kerosinschock 09.10.2026, 16:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Sprit frisst Marge: Delta kappt Gewinnziel wegen Kerosinschock
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© BörsenNEWS.de
Teures Kerosin wegen des Iran-Kriegs bringt die US-Fluglinie aus Atlanta aus dem Tritt. Das Gewinnziel je Aktie schrumpft um fast ein Viertel, obwohl Passagiere deutlich höhere Ticketpreise zahlen. Die Aktie gab zeitweise knapp 5 Prozent nach, auch United und JetBlue geraten unter Druck.
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Sechs Milliarden Dollar zusätzlich muss Delta Air Lines in diesem Jahr allein für Treibstoff einplanen. Die US-Fluggesellschaft hat deshalb ihre Gewinnprognose für 2026 deutlich gesenkt – obwohl die Ticketpreise kräftig gestiegen sind. Hierzulande rutschte die Aktie zeitweise um knapp 5 Prozent auf 69,74 Euro ab, zuletzt kostete sie mit 71,45 Euro noch rund 2,5 Prozent weniger als am Vortag.

Gewinnziel schrumpft um fast ein Viertel

Für das Gesamtjahr rechnet Delta nur noch mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 5,10 bis 5,60 Dollar. Im Juli hatte der Konzern aus Atlanta noch 6,50 bis 7,50 Dollar in Aussicht gestellt – gemessen an der Mitte der Spanne sinkt das Ziel damit um fast ein Viertel. Auch beim freien Mittelzufluss wird der Rotstift angesetzt: Statt 3 bis 4 Milliarden Dollar werden nun nur noch rund 2,5 Milliarden Dollar erwartet. Die Begründung fällt eindeutig aus: Der Rückschnitt gehe vollständig auf die Treibstoffkosten zurück, hieß es aus der Finanzabteilung.

Schon im dritten Quartal blieb Delta hinter den Markterwartungen zurück. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,72 Dollar, erwartet worden waren rund 1,82 Dollar. Das Betriebsergebnis sank um 14 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar, unter dem Strich blieb nur gut die Hälfte des Vorjahresgewinns übrig.

Kerosinrechnung steigt um 62 Prozent

Hinter dem Einbruch steht der Iran-Krieg, der den Ölmarkt seit Monaten in Atem hält. Die Treibstoffrechnung der Airline kletterte im dritten Quartal auf 4,1 Milliarden Dollar – 62 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und rund 500 Millionen Dollar mehr als noch im Juli veranschlagt. Für das Schlussquartal kalkuliert Konzernchef Ed Bastian mit einem Kerosinpreis von 4,25 Dollar je Gallone (rund 3,8 Liter), nach 3,61 Dollar im dritten Quartal.

Spürbare Entspannung ist am Ölmarkt bislang nicht in Sicht. Die Nordseesorte Brent kostete in der Nacht zum Freitag rund 103,50 Dollar je Barrel, nachdem neue Angriffe auf Tanker in der Golfregion den Preis am Donnerstag um 4 Prozent nach oben getrieben hatten. Die Zusage von US-Präsident Donald Trump, Iran vor den Zwischenwahlen Anfang November nicht anzugreifen, sorgte nur für eine leichte Gegenbewegung. Teheran prüft nach eigenen Angaben einen US-Vorschlag zur Wiederöffnung der Straße von Hormus.

Starke Nachfrage gleicht Kostenschub nicht aus

Auf der Nachfrageseite läuft es dagegen rund. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um ein gutes Fünftel auf 20,2 Milliarden Dollar, vor allem dank höherer Ticketpreise. Die Erlöse mit Premium-Sitzen legten um 18 Prozent zu, die Nachfrage bleibe hoch, betonte Bastian. Die Mehreinnahmen reichen jedoch nicht, um die explodierenden Kraftstoffkosten aufzufangen – trotz einer konzerneigenen Raffinerie, die einen Teil des Kerosinbedarfs abdeckt.

United und JetBlue rutschen mit ab

Auch andere US-Fluggesellschaften geben nach. United Airlines verbilligte sich um 2,0 Prozent auf 93,90 Euro und hat im Wochenverlauf damit gut 5 Prozent eingebüßt. JetBlue Airways fiel um 1,7 Prozent auf 3,44 Euro und notiert so tief wie seit einem Jahr nicht mehr. Zusätzliche Belastung droht am Wochenende durch Hurrikan „Isaias“, der sich im Golf von Mexiko auf Kategorie drei verstärkt hat und auf die US-Golfküste zusteuert. Delta, United und JetBlue bieten betroffenen Passagieren bereits kostenlose Umbuchungen an.

Wie weit sich die Kosten noch über die Ticketpreise weiterreichen lassen, dürfte maßgeblich vom weiteren Verlauf des Konflikts am Persischen Golf abhängen. Delta selbst rechnet auch im vierten Quartal mit höheren Treibstoffkosten. Auf Jahressicht liegt die Aktie trotz des jüngsten Rückschlags allerdings noch gut 40 Prozent im Plus.

Bn-Redaktion/sb
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