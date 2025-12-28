Struktureller Wandel im Kryptomarkt

Warum Bitcoin ab 2026 anders bewertet werden könnte 28.12.2025, 13:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Bitcoin
© Foto von Kanchanara auf Unsplash
Der Vermögensverwalter Bitwise geht davon aus, dass sich die Marktmechanik von Bitcoin grundlegend verändert. In einer aktuellen Analyse stellt das Haus die bisher weit verbreitete Vierjahres-Logik infrage. Statt eines zyklischen Rückschlags sieht Bitwise Anzeichen dafür, dass sich Bitcoin zunehmend von historischen Mustern löst und stärker kapitalmarktgetrieben reagiert.

Angebotsmechanik verliert an Marktmacht

Über Jahre hinweg orientierten sich viele Marktteilnehmer an einem wiederkehrenden Schema: Auf mehrere Jahre steigender Kurse folgte meist eine deutliche Korrektur. Dieses Muster wurde vor allem durch die regelmäßige Emissionsreduktion, geldpolitische Rahmenbedingungen und kreditgetriebene Übertreibungen beeinflusst. Nach Einschätzung von Bitwise hat diese Logik jedoch an Erklärungskraft verloren. CIO Matt Hougan argumentiert, dass die programmierte Angebotsverknappung heute weniger preistreibend wirke als in früheren Marktphasen. Auch geldpolitische Impulse seien nicht mehr der alleinige Taktgeber.

Neue Marktstruktur durch institutionelles Kapital

Stattdessen rücken strukturelle Faktoren in den Vordergrund. Bitwise verweist insbesondere auf den steigenden Anteil institutioneller Investoren. Seit der Einführung regulierter Anlagevehikel für Bitcoin habe sich die Eigentümerstruktur deutlich verschoben. Langfristig orientierte Investoren mit festen Allokationsvorgaben agierten weniger zyklisch und reduzierten extreme Ausschläge, ohne die Volatilität vollständig zu eliminieren. Parallel dazu werde das regulatorische Umfeld in den USA planbarer, was den Markteintritt weiterer institutioneller Akteure begünstige.

Relevanz für Anleger und Portfolios

Aus Sicht von Bitwise entwickelt sich Bitcoin damit schrittweise von einem rein zyklischen Spekulationsobjekt zu einem eigenständigen Anlagebaustein. Für Marktteilnehmer bedeutet das: Klassische Zyklusmodelle verlieren an Aussagekraft, während Kapitalflüsse, Regulierung und Makrofaktoren stärker in den Vordergrund rücken. Die Kursbildung könnte künftig weniger durch starre Angebotsereignisse bestimmt werden als durch Nachfrage aus dem institutionellen Umfeld.

Blick über Bitcoin hinaus

Auch für andere Marktsegmente sieht Bitwise strukturelle Chancen. Krypto-nahe Aktien könnten stärker von institutionellen Investitionen profitieren als klassische Technologiewerte. Zudem verweist das Unternehmen auf mögliche Effekte regulatorischer Klarheit für Netzwerke wie Ethereum und Solana. Themen wie Tokenisierung und Stablecoins werden dabei nicht als kurzfristige Trends, sondern als infrastrukturelle Entwicklungen eingeordnet.

Fazit

Bitwise zeichnet das Bild eines Marktes im Übergang. Historische Zyklen, die lange als Orientierung dienten, verlieren an Bedeutung. Für Börseninvestoren rückt damit weniger die Frage nach der nächsten Angebotsverknappung in den Fokus, sondern ob institutionelle Kapitalströme und regulatorische Stabilität dauerhaft tragfähig bleiben.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Verband: Deutscher Weinanbau steckt «in historischer Krise» Hauptdiskussion
2 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
3 EU überweist weitere Milliardenhilfen an die Ukraine Hauptdiskussion
4 Weihnachtsgeschäft enttäuscht – Händler hoffen auf Endspurt Hauptdiskussion
5 Klingbeil warnt Autobauer: «Zukunft ist elektrisch» Hauptdiskussion
6 Neuer Ukraine-Kredit dürfte Deutschland Milliarden kosten Hauptdiskussion
7 Führerschein bleibt teuer – Minister rät vom Warten ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Softwaretitel nach starkem Kursrückgang: TeamViewer auf der Suche …

12:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Anhaltender Druck im Biotech-Sektor: Evotec weiter unter Druck: …

12:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreise zum Jahreswechsel fragiler als sie wirken: BP, Shell & Co…

9:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax - Ausblick auf die neue Handelswoche: RWE – Aktie könnte …

9:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir mit Nvidia: Hoch gelobt, hoch bewertet

Gestern 15:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Speicher ist wieder Gold: Rekordrally bei Micron

Gestern 13:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wende bei Novo Nordisk? Aktie nimmt wieder Fahrt auf

Gestern 12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta Platforms: Kommt in 2026 die Mega-Rallye?

Gestern 9:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer