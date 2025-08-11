Desert Gold:
Zahlen untermauern das Potential
Anzeige
Versteckte Dividendenperle

9,8% Rendite und Wachstum gegen den Trend 11.08.2025, 17:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Tabakbranche
© Bild von Chris Frenzel von Pixabay
Die Aktien von Tabakriesen wie Altria und British American Tobacco sind bekannt für ihre hohen Dividenden. Doch ein dänischer Konkurrent bleibt oft unbeachtet: Scandinavian Tobacco. Obwohl der Konzern mit 9,8 Prozent eine der höchsten Dividendenrenditen am Markt bietet, kennen ihn nur wenige Anleger. Dabei überzeugt das Unternehmen mit einer einzigartigen Strategie und soliden Zahlen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Scandinavian Tobacco Group 12,11 EUR +3,95 % Baader Bank

Nischenstrategie zahlt sich aus
Im Gegensatz zu den großen Playern, die auf den Massenmarkt setzen, hat sich Scandinavian Tobacco auf hochwertige Nischenprodukte spezialisiert. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Zigarren und Pfeifentabak. Marken wie "Café Crème" und "Borkum Riff" gehören zu seinem globalen Portfolio.

Diese Strategie ermöglichte es dem Konzern, gegen den Branchentrend zu wachsen. Die Erlöse stiegen von 902,1 Millionen Euro im Jahr 2015 auf zuletzt 1,23 Milliarden Euro, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,2 Prozent entspricht. Auch die Nettomarge lag zuletzt bei soliden 10,2 Prozent.

Kurseinbruch als Kaufgelegenheit?
Im Mai erlitt die Aktie einen Kurseinbruch, nachdem die Jahresprognose gesenkt wurde. Ursachen waren unter anderem die US-Zollpolitik und Mindereinnahmen. Der Kursrückgang hat jedoch die Dividendenrendite auf attraktive 9,8 Prozent katapultiert – deutlich mehr als die 6,5 Prozent von Altria oder 5,8 Prozent von British American Tobacco.

Trotz der Prognosesenkung scheint die Dividende gesichert. Die Ausschüttungsquote lag zuletzt bei 77,8 Prozent, und der Konzern konnte seine Nettoverschuldung deutlich reduzieren. Analysten erwarten für 2025 eine weitere Anhebung der Dividende, was die Rendite sogar auf knapp 10 Prozent steigen lassen könnte.

Attraktive Bewertung für Value-Anleger
Die Aktie ist im Vergleich zur Konkurrenz und zum historischen Mittel deutlich unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,8 handelt der Wert mit einem Abschlag von 25,4 Prozent gegenüber seinem historischen Durchschnitt. Auch andere Kennzahlen wie die Cashflow-Rendite von 7,9 Prozent und das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITA (EV/EBITDA) von 6,3 unterstreichen die günstige Bewertung.

Für Anleger, die auf der Suche nach einer ausschüttungsstarken Aktie mit attraktiven Bewertungskennzahlen sind, könnte Scandinavian Tobacco daher eine interessante Ergänzung für das Portfolio sein.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Eckert & Ziegler-Aktie nach Höhenflug auf dem Bremspedal: Neue …

17:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoin vor neuem Rekord: Warum Großinvestoren jetzt in Krypto flü…

16:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden-Kapitalerhöhung: Ørsted unter Handlungsdruck

15:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden an Washington: NVIDIA und AMD mit 15 % China-Abgabe

15:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novartis punktet klinisch: Positive Studiendaten treiben Kurs

14:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CATL-Minenstopp: Lithiumpreis schießt in die Höhe

14:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Commerzbank: Aktienboom trotz Rekord-Staatsschulden

14:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Salzgitter AG: Stahlkrise drückt tief ins Minus

13:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer