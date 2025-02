Zalando – Fundamentale Lage hellt auf

Am 06. März wird Zalando über die Finanzergebnisse des Geschäftsjahres 2024 berichten. Bereits im Januar gewährte das Unternehmen einen kurzen Blick in die Bücher, als es einige Eckdaten (vorläufig und ungeprüft) vorlegte. Wir berichteten am 20. Januar. Der Markt reagierte sehr wohlwollend auf die Eckdaten. Ebenfalls wohlwollend wird die Übernahme von ABOUT YOU bewertet. Der Prozess läuft. Zuletzt gaben Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU bekannt, das Übernahmeangebot von Zalando zu unterstützen.

Zalando-Aktie könnte nun durchstarten

In den letzten Monaten bastelte die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker-Symbol: ZAL) recht unaufgeregt an ihrem Comeback. Nun geht das Vorhaben in die entscheidende Phase. Der untere 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis verdeutlicht die spannende Konstellation.

Im Jahr 2021 bildete sich im Bereich von 100+ Euro ein imposantes Doppeltop aus. Es folgten eine knackige Korrektur auf 20 Euro und ein erster Erholungsversuch, der allerdings im Bereich von 45 Euro ein jähes Ende nahm. Der anschließende Rücksetzer bildete wiederum den Auftakt zur Ausbildung einer Untertassenformation. Diese Formationen gehen nicht selten mit einer erfolgreichen Bodenbildung einher. Ob es auch in diesem Fall so sein wird, bleibt zwar noch abzuwarten, doch die Zalando-Aktie ist nach der Rückeroberung der 35,8 Euro auf einem guten Weg dahin. Kurzum. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Die Zalando-Aktie muss nun die nächsten Widerstände bei 40 Euro und 45 Euro überwinden, um eine große Formation zu vollenden. Gelingt das Unterfangen, könnte es schnell in Richtung 60 Euro oder gar in Richtung 80 Euro gehen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden; im besten Fall auf 35,8 Euro. Bei einem Rücksetzer unter die 30er Marke würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Analysten sehen durchaus noch weiteres Aufwärtspotential für die Zalando-Aktie. So hoben die Analysten von Goldman Sachs zuletzt ihr Kursziel für die Aktie von 42,5 Euro auf 46,0 Euro an. Das Votum lautet unverändert „buy“.