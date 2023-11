^

Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG

Unternehmen: Schloss Wachenheim AG

ISIN: DE0007229007

Anlass der Studie: Q1 2023/24 results

Empfehlung: Buy

seit: 13.11.2023

Kursziel: EUR22.00

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss

Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 22.00 price target.

Abstract:

Sales rose by 4.7% to EUR102.7m in Q1 23/24 (FBe: EUR103.5m; Q1 22/23: EUR98.0m)

as SWA implemented price increases to compensate for rising raw material,

personnel and energy costs. Overall volume fell 7.3% to 52.9m bottles (Q1

22/23: 57.0m bottles) and EBIT was also lower at EUR6.5m (FBe: EUR6.6m; Q1

22/23: EUR8.3m). Y-o-y comparisons were impacted by a strong Q1 22/23, which

partially benefitted from lower-priced raw wine deriving from the plentiful

2020 harvest. The first quarter of SWA's financial year usually accounts

for less than a quarter of annual sales whereas the Christmas quarter

contributes around a third of sales and half of annual profit.

Encouragingly, on the basis of an easier y-o-y comparison, recent wage and

salary increases for consumers, and declining inflation, management expects

sales and volume growth to strengthen in the current quarter. Full-year

2023/24 guidance, first given in the annual report in September, is

unchanged. It calls for a 6-9% increase in group sales driven mainly by

price increases, as volume is seen as stable to lower. EBIT is expected to

come in at EUR28m-EUR30m (2022/23 EUR27.4m). Adjusted for restructuring charges

at the France segment (EUR1.2m this year, EUR4.4m last year), this comparison

becomes EUR29.2m-EUR31.2m (2022/23: EUR31.8m). Inflation is now subsiding, and

during the coming quarters we expect this to feed through to lower interest

rates and improving consumer sentiment. We maintain our Buy recommendation

and price target of EUR22.00.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim

AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,00.

Zusammenfassung:

Der Umsatz stieg in Q1 23/24 um 4,7 % auf EUR102,7 Mio. (FBe: EUR103,5 Mio.; Q1

22/23: EUR98,0 Mio.), da SWA Preiserhöhungen durchführte, um steigende

Rohstoff-, Personal- und Energiekosten zu kompensieren. Das Gesamtvolumen

sank um 7,3 % auf 52,9 Mio. Flaschen (Q1 22/23: 57 Mio. Flaschen), und auch

das EBIT war mit EUR6,5 Mio. niedriger (FBe: EUR6,6 Mio.; Q1 22/23: EUR8,3 Mio.).

Der Vorjahresvergleich wurde durch ein starkes Q1 22/23 beeinträchtigt, das

das letzte Quartal war, das von den niedrigeren Rohweinpreisen aufgrund der

reichen Ernte 2020 profitierte. Das erste Quartal des SWA-Geschäftsjahres

macht normalerweise weniger als ein Viertel des Jahresumsatzes aus, während

das Weihnachtsquartal etwa ein Drittel des Umsatzes und die Hälfte des

Jahresgewinns beiträgt. Erfreulicherweise erwartet die Geschäftsleitung auf

der Grundlage eines einfacheren Jahresvergleichs, der jüngsten Lohn- und

Gehaltserhöhungen für die Verbraucher und der rückläufigen Inflation ein

stärkeres Umsatz- und Mengenwachstum im laufenden Quartal. Die Prognose für

das Gesamtjahr 2023/24, die erstmals im September im Geschäftsbericht

veröffentlicht wurde, bleibt unverändert. Sie sieht einen Anstieg des

Konzernumsatzes um 6-9 % vor, der hauptsächlich auf Preiserhöhungen

zurückzuführen ist, während das Volumen als stabil bis rückläufig

eingeschätzt wird. Das EBIT soll zwischen EUR28 Mio. und EUR30 Mio. liegen

(2022/23: EUR27,4 Mio.). Bereinigt um die Restrukturierungskosten im Segment

Frankreich (EUR1,2 Mio. in diesem Jahr, EUR4,4 Mio. im letzten Jahr), ergibt

sich ein EBIT von EUR29,2 Mio. bis EUR31,2 Mio. (2022/23: EUR31,8 Mio.). Die

Inflation geht nun zurück, und wir erwarten, dass sich dies in den

kommenden Quartalen in niedrigeren Zinsen und einer Verbesserung des

Konsumklimas niederschlagen wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie

unser Kursziel von EUR22,00 bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28241.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

