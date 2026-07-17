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Apple mal kurz wieder wertvollstes Unternehmen der Welt 17.07.2026, 14:33 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Seit rund einem Jahr war Nvidia dank der Riesen-Nachfrage nach KI-Chips das wertvollste börsennotierte Unternehmen. Doch zuletzt gab es eine wochenlange Aufholjagd von Apple.

Apple hat sich nach mehr als einem Jahr den Titel des wertvollsten Unternehmens an der Börse zurückgeholt - zumindest für kurze Zeit. Den Ausschlag gab im frühen US-Handel ein Kursrückgang von knapp vier Prozent bei der Aktie des Chipkonzerns Nvidia, der zuletzt die Rangliste anführte. Danach kam Nvidia auf einen Börsenwert von etwa 4,84 Billionen Dollar, während es bei Apple rund 4,9 Billionen Dollar waren. Wenig später reduzierte sich das Minus der Nvidia-Aktie etwas und der Chipkonzern hatte die Nase wieder knapp vorn.

Die Aktie des iPhone-Konzerns hatte in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Auslöser dafür war unter anderem die Anfang Juni vorgestellte neue Version der Assistenzsoftware Siri mit Künstlicher Intelligenz. Sie wird allgemein im Herbst eingeführt, Testnutzer zeigten sich aber bereits beeindruckt. In der Europäischen Union wird es die neue Software auf iPhone und iPad zunächst nicht geben. Apple verweist auf Datenschutz-Bedenken wegen der europäischen Forderung, die Betriebssysteme für andere KI-Anbieter zu öffnen.

Kursdämpfer durch chinesisches KI-Modell

Nvidia wurde vor rund einem Jahr zum Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert dank der exorbitanten Nachfrage nach Chips des Konzerns für den Betrieb Künstlicher Intelligenz. Nur wenige Monate zuvor hatte Microsoft Apple von der Spitze verdrängt.

Zuletzt sorgte - wie schon einmal zuvor - ein neues chinesisches KI-Modell für einen Kursdämpfer bei Nvidia. Anleger stellen sich darauf ein, dass Künstliche Intelligenz mit weniger Rückgriff auf Nvidia-Chips weiterentwickelt werden könnte als bisher angenommen. Chinesische KI-Firmen haben aktuell nur Zugang zu älteren und weniger leistungsstarken Nvidia-Chipsystemen.

© dpa-infocom, dpa:260717-930-401433/1

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