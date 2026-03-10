Asiens Börsen nach Trump-Aussage zu Iran-Krieg im Aufwind 10.03.2026, 02:05 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Durch den Krieg im Iran gerieten die Börsen weltweit zuletzt in starke Turbulenzen. Nach einem Interview mit dem US-Präsidenten drehen Asiens Märkte ins Plus. Was hatte Trump gesagt?

Asiens Börsen haben nach einer Aussage von US-Präsident Donald Trump zu einem möglichen Ende des Kriegs im Iran den Handelstag mit einem deutlichen Plus begonnen. Japans Leitindex Nikkei 225 legte zum Start um etwa drei Prozent zu. Die Wirtschaft des ostasiatischen Landes ist stark von Öl- und Gasimporten abhängig. 

Südkoreas Leitindex Kospi ging nach einem deutlichen Minus von 6 Prozent zum Vortagsschluss mit einem 5,5-Prozent-Plus in den Handelstag. Besonders Tech-Werte wie Samsung Electronics oder der Chip-Hersteller SK Hynix legten zwischenzeitlich um mehr als 9 Prozent zu. In China zeigten der Hongkonger Index Hang Seng mit 1,3 Prozent und der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien in Festlandchina abbildet, zum Start mit 0,8 Prozent leicht nach oben.

Grund war ein Interview, aus dem der US-Sender CBS News Trump mit den Worten zitiert hatte: «Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet.» An der US-Börse sorgte die Aussage für positive Stimmung. In der Folge fiel auch der Preis für Rohöl der Sorte Brent auf 89,20 US-Dollar pro Fass (159 Liter) und war damit gut 30 Dollar günstiger als noch in der Nacht zu Montag, als der Preis erstmals seit Jahren wieder über die 100-US-Dollar-Marke gestiegen war.

© dpa-infocom, dpa:260310-930-793551/1

