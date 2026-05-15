Anzeige
+++Was passiert, wenn das tatsächlich funktioniert?: Der Ripple-Effekt, über den niemand spricht Der Ripple-Effekt, über den niemand spricht+++

Bahnstrecke Hamburg-Schwerin wieder in Betrieb 15.05.2026, 08:32 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Nach gut neun Monaten können viele Pendler zwischen Schwerin und Hamburg aufatmen. Auf der sanierten Strecke fahren wieder Züge. Pendler zwischen Hamburg und Berlin brauchen aber noch Geduld.

Nach mehr als neun Monaten Generalsanierung rollt der Zugverkehr zwischen Hamburg und Schwerin wieder. Der erste Personenzug - ein Regionalexpress der Linie RE1 - fuhr heute früh gegen 4.00 Uhr von Schwerin nach Hamburg, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Neben den Regionalzügen werden laut Fahrplan auch drei ICE- beziehungsweise IC-Züge je Richtung verkehren.

Der Zugverkehr auf der gesamten Strecke zwischen Berlin und Hamburg soll am 14. Juni wieder rollen. Die Bahnstrecke ist seit Anfang August 2025 für die Generalsanierung gesperrt - zunächst war eine neunmonatige Bauzeit bis Ende April geplant. Im März hatte die Deutsche Bahn eine Verlängerung um sechs Wochen bekanntgegeben und die Verzögerung mit dem strengen Winter begründet. 

Die 280 Kilometer lange Strecke zwischen Hamburg und Berlin führt durch fünf Bundesländer und ist eine der wichtigsten Pendlerstrecken in Deutschland mit täglich rund 30.000 Fahrgästen im Fernverkehr und insgesamt 470 Zügen pro Tag. Die Strecke nach Schwerin zweigt in Hagenow Land ab.

© dpa-infocom, dpa:260515-930-82894/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Deutschland finanziert Militärausbildung in der Ukraine Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 Angriff auf Nvidia: Warum plötzlich Alphabet die Nase vorn hat Hauptdiskussion
4 WDH/ROUNDUP/Merz: Deutschland wird bis 2035 grundlegend anders Hauptdiskussion
5 Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Trump will 'weit mehr' als 5.000 Soldaten abziehen Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Straße von Hormus aus Irans Sicht nur für Feinde gesperrt

12:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Europa: Deutliche Verluste - Warnsignale vom Anleihemarkt

12:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Trump in China - Was von dem Besuch in Erinnerung bleibt…

12:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Merz räumt Probleme bei Kommunikation ein

12:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Börse-News: "Klein schlägt Groß" Nebenwerte

12:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Original-Research: Almonty Industries Inc. (von Sphene Capital GmbH…

12:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AMD-Aktie unter Druck: Ist der Zauber der Zahlen bereits verflogen? …

11:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

IG Metall und Betriebsrat: Keine Werksschließungen bei VW

11:57 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer